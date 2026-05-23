كانوا بيلعبوا.. الداخلية تضبط 3 أجانب قادوا دراجة نارية برعونة في الجيزة

كتب : علاء عمران

12:32 م 23/05/2026

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، يستقلون دراجة نارية، بالسير برعونة على أحد الطرق بمحافظة الجيزة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة المتداولة

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة في مقطع الفيديو، وقائدها الذي تبين أنه لا يحمل رخصتي قيادة أو تسيير، بالإضافة إلى مستقليها الثلاثة، وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن تصرفهم جاء على سبيل اللهو دون إدراك لخطورة ما قاموا به. وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

