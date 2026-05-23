تمويل وإرهاب.. الجنايات تستكمل محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري

كتب : صابر المحلاوي

05:00 ص 23/05/2026

محاكمة تعبيرية

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 65 متهمًا في القضية رقم 7433 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بقضية "الهيكل الإداري للإخوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

تفاصيل التحقيقات مع 65 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري"

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا، خلال الفترة من عام 2014 وحتى 5 نوفمبر 2024، قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجّهت النيابة للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، مع علمهم بأغراضها.

كما جاء في أمر الإحالة أن المتهمين التاسع والحادي والعشرين والخامس والثلاثين والخامس والأربعين والسابع والأربعين يواجهون تهم تمويل الإرهاب، فيما وُجهت للمتهمين التاسع والحادي عشر تهم حيازة أسلحة تقليدية.


