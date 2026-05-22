كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو "بث مباشر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على بعضهم البعض بالسب والشتم، والتلفظ بكلمات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية والآداب العامة بقلب مدينة الإسكندرية.

نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في تحديد هوية المتورطين وضبطهم اليوم الجمعة، وتبين أنهم 4 أشخاص مقيمون بمحافظة الإسكندرية. عثرت المأمورية الأمنية بحوزة المتهمين على 5 هواتف محمولة، والتي استُخدمت في إدارة حساباتهم وتصوير وبث تلك المقاطع المخلة التي استهدفت إثارة الجدل وتضليل المتابعين.

أرباح "اللايفات" المخلة تسقط 4 متهمين بالإسكندرية

أقر المتهمون الأربعة بمواجهتهم بالتحريات والمضبوطات بتعمدهم تصوير ونشر تلك المقاطع عبر خاصية "البث المباشر" بهدف تحقيق مكاسب مادية سريعة من خلال زيادة نسب المشاهدات. باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

