منشور يثير الجدل عن طفل بالقليوبية.. والداخلية تكشف الحقيقة

كتب : علاء عمران

01:58 م 22/05/2026

مديرية أمن القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، تضمن ادعاءً بتضرر طفل من قيام زوجة والده بإجباره على مغادرة المنزل عقب وفاة والديه.

وتبين من الفحص الأمني أن الطفل الظاهر في الصورة يبلغ من العمر 11 عامًا، وأن ما تم تداوله غير دقيق، حيث تبين أن والده متوفى ولم يكن متزوجًا من أخرى، بينما والدته ما زالت على قيد الحياة ويقيم معها.

وباستدعاء والدة الطفل، وهي ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة، أقرت بأن نجلها معتاد التغيب عن المنزل لفترات والعودة من تلقاء نفسه، مؤكدة أنه يقيم منذ عدة أيام لدى عمه.

كما أفاد عم الطفل، وهو منجد ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بأن الطفل غادر المنزل بعد اكتشافه قيامه بتدخين السجائر، وأنه متواجد حاليًا بإحدى دور الرعاية بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مديرية أمن القليوبية مشور مثير للجدل وزارة الداخلية طرد طفل

