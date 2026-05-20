

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة وتهديد المواطنين باستخدام سلاح ناري، مدعوم بصورة زُعم أنها توثق الواقعة.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الصورة، وتبين أنه عامل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة ببا.

اعتراف المتهم بصناعة صور بلطجة بالذكاء الاصطناعي

وبمواجهته، أقر بأن الصورة المتداولة تم اصطناعها باستخدام أحد برامج الذكاء الاصطناعي، وأنه قام أيضًا بإنشاء عدد من الصور المماثلة على سبيل اللهو دون وجود أي وقائع حقيقية.

كما تبين من فحص هاتفه المحمول وجود دلائل تؤكد ما اعترف به، وأنه لم يكن على علم بتداول الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط





علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل