الزمالك.. من إيقاف القيد إلى عرش الدوري

البطل الحقيقي لا يولد في الأوقات السهلة، بل يخرج دائمًا من رحم المعاناة… وهكذا فعل الزمالك هذا الموسم.

لم يكن تتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري مجرد بطولة جديدة تُضاف إلى خزائنه، بل كان قصة استثنائية لفريق رفض الاستسلام رغم كل العواصف. موسم كامل عاش فيه الفارس الأبيض تحت ضغط لا يرحم، بداية من إيقاف القيد الذي حرم الفريق من تدعيم صفوفه، مرورًا بالإصابات ورحيل عناصر مؤثرة، وصولًا إلى ضغط المنافسات المحلية والقارية.

ورغم كل ذلك، لم يسقط الزمالك… بل ازداد صلابة.

وسط هذه الظروف ظهر الدور الكبير للكابتن معتمد جمال، الذي تولى المهمة في توقيت بالغ الصعوبة، فنجح بهدوئه وشخصيته في إعادة ترتيب الأوراق، ومنح الثقة للاعبين، وأثبت أن أبناء النادي يظهرون دائمًا وقت الأزمات. تعامل مع المتاح بذكاء، وصنع فريقًا يقاتل بروح جماعية لا تعرف الاستسلام.

وفي الملعب، تحولت كل مباراة إلى معركة وجود، حتى أصبح الفوز عادة والإيمان باللقب حقيقة تكبر جولة بعد أخرى. ولم يكن الفريق يعتمد على نجم واحد، بل ظهر الجميع بروح البطل، الكل كان يؤدي دوره بإخلاص، وكأن اللاعبين أدركوا أن هذا الموسم لا يحتمل سوى التضحية والانتصار.

لكن يبقى العنصر الأهم في هذه الملحمة هو جمهور الزمالك… السند الحقيقي للفريق. جمهور لم يفقد إيمانه لحظة، وظل خلف ناديه في أصعب الظروف، يحفّز ويؤمن ويحلم. وظهر ذلك جليًا حتى بعد خسارة لقب الكونفيدرالية.

كانت المدرجات مصدر القوة، وكانت الهتافات وقودًا أشعل روح التحدي داخل اللاعبين.

ومن قلب الأزمات، خرج الزمالك بطلًا… لأن الأبطال الحقيقيين لا تصنعهم الظروف السهلة، بل تصنعهم المعاناة.ش