من يرد الجميل لأسامة أنور عكاشة؟.. سؤال في وجه وزارة الثقافة

جاء رحيل أسامة أنور عكاشة كواحد من أكثر المشاهد حزنًا في ذاكرة الفن والثقافة المصرية، لأن الرجل لم يكن مجرد كاتب دراما صنع لنفسه مكانة كبيرة بين الجمهور، بل كان صاحب مشروع فكري وإنساني كامل، استطاع عبره أن يحول الدراما التليفزيونية إلى مرآة حقيقية للمجتمع المصري، تكشف تناقضاته وأحلامه وانكساراته وتحولاته عبر عقود طويلة. ومع اقتراب الثامن والعشرين من مايو، تعود الذكرى السادسة عشرة لرحيله، ذلك اليوم الذي غاب فيه عن عالمنا عام 2010، تاركًا خلفه حالة من الفراغ ما زالت واضحة حتى الآن، وكأن الفن المصري منذ رحيله فقد جزءًا من روحه ووعيه وقدرته على ملامسة الإنسان بصدق.

عاش عكاشة منحازًا للإنسان البسيط، وللطبقة الوسطى التي كانت تمثل قلب المجتمع المصري، وللحارة المصرية بما تحمله من تفاصيل ومشاعر وعلاقات متشابكة. كان يعرف هذا المجتمع جيدًا، ويعرف كيف يفكر الناس وكيف يحلمون وكيف ينكسرون في صمت. ولهذا جاءت شخصياته قريبة من الجميع، حتى شعر المشاهد أن أبطال أعماله يعيشون معه في البيت والشارع والعمل، وليسوا مجرد شخصيات مكتوبة داخل مسلسل.

في ليالي الحلمية لم يقدم حكاية درامية تقليدية، بل قدم تاريخًا اجتماعيًا وسياسيًا لمصر عبر سنوات طويلة، ورصد التغيرات التي أصابت المجتمع منذ العهد الملكي وحتى مرحلة الانفتاح الاقتصادي وما تبعها من تحولات قاسية في العلاقات والقيم. وفي رحلة السيد أبو العلا البشري دافع عن الإنسان الذي يتمسك بالمبادئ في زمن أصبح فيه الصدق عبئًا ثقيلًا. أما زيزينيا فكان شهادة فنية وإنسانية على مصر المتسامحة والمتعددة والمنفتحة ثقافيًا قبل أن تتغير ملامحها بفعل تحولات كثيرة.

امتلك عكاشة قدرة نادرة على فهم الشخصية المصرية بكل ما تحمله من تناقضات. كان يرى الإنسان المصري كائنًا يحمل الحنين والخوف والأمل والوجع في وقت واحد، ولذلك جاءت أعماله مليئة بالشخصيات التي تشبه الناس الحقيقيين. لم يكن يكتب أبطالًا خارقين أو شخصيات بعيدة عن الواقع، بل كان يكتب الأب المرهق، والأم التي تحمل هموم البيت، والمثقف الذي يشعر بالغربة داخل مجتمعه، والإنسان البسيط الذي يحاول أن يعيش بكرامة وسط عالم يزداد قسوة كل يوم.

كما حمل مشروعه الفني بعدًا فكريًا واضحًا، لأنه ظل مشغولًا طوال الوقت بسؤال الهوية المصرية. كان يشعر بقلق حقيقي تجاه التحولات التي أصابت المجتمع، خاصة مع تراجع دور الثقافة، وتآكل الطبقة الوسطى، وسيطرة الماديات على العلاقات الإنسانية. ولهذا جاءت أعماله مليئة بحالة من الحنين إلى زمن كانت فيه القيم أكثر حضورًا، وكان الإنسان أكثر قربًا من نفسه ومن الآخرين.

تعامل عكاشة مع الفن باعتباره مسؤولية، وليس مجرد وسيلة للنجاح أو الشهرة. كان يؤمن أن الدراما يمكن أن تكون جزءًا من معركة الوعي، وأن الكلمة الصادقة تستطيع أن تترك أثرًا حقيقيًا داخل الناس. لذلك جاءت حواراته عميقة وبسيطة في الوقت نفسه، تصل إلى المشاهد العادي دون أن تفقد قيمتها الفكرية والإنسانية.

وفي سنواته الأخيرة، بدا واضحًا أن المرض لم يكن وحده ما يرهقه، بل كان هناك حزن داخلي تجاه ما وصل إليه حال الفن والثقافة. فقد عاش ليرى كيف تحول الفن في أحيان كثيرة إلى مجرد صناعة سريعة تخضع لحسابات السوق، بينما تراجعت الأعمال التي تهتم بالإنسان وقضاياه الحقيقية. وكان يشعر أن الدراما التي حلم بها بوصفها مساحة للوعي أصبحت مهددة بفقدان دورها ورسالتها.

ورغم رحيله في 28 مايو 2010، فإن حضوره لم ينقطع أبدًا. أعماله لا تزال تعرض باستمرار، وأجيال جديدة تشاهدها وتشعر أنها تعبّر عن واقعها الحالي، وهو ما يؤكد أن الفن الحقيقي لا يموت مع الزمن. فما كتبه عكاشة خرج من تجربة إنسانية صادقة، ولذلك ظل قادرًا على الوصول إلى الناس حتى بعد سنوات طويلة من الغياب.

ومع اقتراب ذكرى رحيله، يصبح من المهم أن تتحرك وزارة الثقافة لإحياء ذكرى هذا المبدع الكبير بالشكل الذي يليق بقيمته وتأثيره. فاسم بحجم أسامة أنور عكاشة لا يجب أن تمر ذكراه في صمت، ولا أن تتحول إلى مجرد كلمات عابرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل يحتاج إلى احتفاء حقيقي يليق بما قدمه للفن والثقافة المصرية والعربية.

كما أن الأمر ليس جديدًا على الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، المعروفة باهتمامها بالرموز الثقافية والفنية المصرية، وحرصها على إعادة الاعتبار لقيمة القوة الناعمة المصرية ودور الفن في تشكيل الوعي المجتمعي. لذلك ينتظر كثيرون أن تبادر وزارة الثقافة بتنظيم حفل تأبين كبير يليق باسم وقيمة أسامة أنور عكاشة، يتم خلاله استعادة مشروعه الفكري والفني، وتكريم اسمه بالشكل الذي يليق بمكانته في تاريخ الدراما العربية.

إقامة حفل تأبين رسمي في ذكرى رحيله أصبحت خطوة ضرورية، ليس فقط من أجل تكريم كاتب كبير، بل من أجل إعادة التذكير بقيمة الفن الجاد ودوره في تشكيل وعي المجتمع. ويمكن أن يتضمن هذا الحفل عرض مشاهد من أعماله، وتنظيم ندوات تناقش مشروعه الفكري والفني، واستضافة الفنانين والكتاب الذين عاصروه للحديث عن تجربته وتأثيره الكبير على الدراما المصرية.

كما يجب أن تتحول ذكرى رحيله إلى مناسبة سنوية لإعادة قراءة أعماله والتوقف أمام القضايا التي ناقشها، لأن كثيرًا مما كتبه ما زال حاضرًا بقوة حتى الآن. فأسئلته حول الهوية والعدالة وتراجع القيم ما زالت مطروحة، وربما أصبحت أكثر إلحاحًا في هذا الوقت.

بعض المبدعين يرحلون بأجسادهم فقط، لكنهم يظلون موجودين في وعي الناس بسبب ما تركوه من أثر حقيقي. وأسامة أنور عكاشة كان واحدًا من هؤلاء الذين نجحوا في كتابة الإنسان المصري بصدق، لذلك بقيت أعماله حية وبقيت شخصياته قريبة من الناس مهما مرت السنوات.

رحم الله صاحب القلم الذي منح الدراما المصرية جزءًا كبيرًا من قوتها وصدقها، وترك خلفه أعمالًا ستظل شاهدة على زمن كان فيه الفن أكثر عمقًا وإنسانية، وأكثر قدرة على التعبير عن روح هذا الوطن.