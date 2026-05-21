قال مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، إن الإدارة المركزية للامتحانات أرسلت أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية، إلى جميع المعاهد على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إنه يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الذهاب إلى معاهدهم والحصول على رقم الجلوس الخاص بهم، استعدادًا لامتحانات الدور الأول التي تبدأ السبت، السادس من يونيو المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن جميع المناطق على مستوى الجمهورية أنهت الاستعداد للدور الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية، وتم التشديد على التعليمات الخاصة بجميع اللجان.

ونوه المصدر، إلى أنه يبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألف و780 طالبا، وتم توزيعهم على 581 لجنة على مستوى الجمهورية.

محظورات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

وأشار المصدر، إلى أنه توجد أشياء يحظر دخولها إلى لجان الثانوية الأزهرية، وهي على النحو التالي:

- حظر حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث.

- حظر تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان.

ـ عدم استخدام المحمول داخل اللجان إلا لشيخ المعهد فقط.

ـ عدم التدخين داخل اللجان.

- عدم استخدام الأدوات الشخصية للغير.

- عدم اصطحاب الكتب المدرسية داخل اللجان.

- حظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدي القانوني لأي محاولات للغش.