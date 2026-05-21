إعلان

استعدادًا للامتحانات.. إتاحة أرقام جلوس الثانوية بالمعاهد الأزهرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:14 م 21/05/2026 تعديل في 03:15 م

قطاع المعاهد الأزهرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، إن الإدارة المركزية للامتحانات أرسلت أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية، إلى جميع المعاهد على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إنه يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الذهاب إلى معاهدهم والحصول على رقم الجلوس الخاص بهم، استعدادًا لامتحانات الدور الأول التي تبدأ السبت، السادس من يونيو المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن جميع المناطق على مستوى الجمهورية أنهت الاستعداد للدور الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية، وتم التشديد على التعليمات الخاصة بجميع اللجان.

ونوه المصدر، إلى أنه يبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألف و780 طالبا، وتم توزيعهم على 581 لجنة على مستوى الجمهورية.

محظورات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

وأشار المصدر، إلى أنه توجد أشياء يحظر دخولها إلى لجان الثانوية الأزهرية، وهي على النحو التالي:

- حظر حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث.

- حظر تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان.

ـ عدم استخدام المحمول داخل اللجان إلا لشيخ المعهد فقط.

ـ عدم التدخين داخل اللجان.

- عدم استخدام الأدوات الشخصية للغير.

- عدم اصطحاب الكتب المدرسية داخل اللجان.

- حظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدي القانوني لأي محاولات للغش.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أرقام جلوس الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الناس بتصدق أي حاجة".. نجل راغب علامة يرد على شائعة تحوله جنسيا
زووم

"الناس بتصدق أي حاجة".. نجل راغب علامة يرد على شائعة تحوله جنسيا
مي عبدالحميد: نسعى لتوفير السكن الملائم للمواطنين عبر الشراكة مع القطاع
أخبار مصر

مي عبدالحميد: نسعى لتوفير السكن الملائم للمواطنين عبر الشراكة مع القطاع
مدير وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط قد تدخل "المنطقة الحمراء"
اقتصاد

مدير وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط قد تدخل "المنطقة الحمراء"
"ده بطل الدوري".. انقسام في الزمالك حول مصير معتمد جمال
رياضة محلية

"ده بطل الدوري".. انقسام في الزمالك حول مصير معتمد جمال
لماذا قد يشكل الإفراط في تناول البطيخ خطرا على مرضى الكلى؟
نصائح طبية

لماذا قد يشكل الإفراط في تناول البطيخ خطرا على مرضى الكلى؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان