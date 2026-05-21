أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في لندن على خلفية مقطع الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، متضمنا إهانة واضحة بحق نشطاء أسطول الصمود العالمي.

لندن تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي وتُطالب بتفسير واضح

أوضحت الخارجية، في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن هذا الاستدعاء يأتي في إطار إدانة المملكة المتحدة الشديدة لسلوك الوزير الإسرائيلي واستهزائه بالمشاركين وهو ما ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة الإنسانية.

كما أعربت لندن، عن "قلقها العميق" إزاء ظروف الاحتجاز التي ظهرت في المقطع، مطالبة السلطات الإسرائيلية بتقديم تفسير واضح وتذكيرها بالتزاماتها الدولية بحماية حقوق جميع الأشخاص المحتجزين.

مأساة غزة الإنسانية تفرض إدخال المساعدات عبر المعابر البرية دون قيود

شددت الخارجية البريطانية، في بيانها، على أن محاولة الأسطول الدولي نقل الإمدادات تُبرز بشكل واضح مدى خطورة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والمأساوية في قطاع غزة.

ودعت بريطانيا، الحكومة الإسرائيلية إلى ضرورة ضمان إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبكميات كبيرة وعاجلة عبر كافة المعابر البرية لإنقاذ السكان، مؤكدة في الوقت ذاته أنها على اتصال دائم ومستمر بعائلات عدد من رعاياها البريطانيين المشاركين في هذا الأسطول، مُعلنة استعدادها التام لتقديم الدعم القنصلي اللازم لهم في أي وقت.

غضب أوروبي متصاعد ضد التنكيل الإسرائيلي

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قد أثار موجة غضب دولية واسعة بعد نشره الفيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مُعلّقا بعبارة تهكمية قال فيها: "أهلا بكم في إسرائيل".

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

ولا تقتصر ردود الفعل الغاضبة على بريطانيا وحدها، حيث اتسعت رُقعة الاحتجاجات الدبلوماسية الأوروبية لتشمل استدعاء كل من إيطاليا وفرنسا سفيري إسرائيل لديهما احتجاجا على مشاهد التنكيل الصادمة بحق ناشطي أسطول الصمود العالمي، مما يعكس عزلة متزايدة للاحتلال بسبب ممارسات مسؤوليه.