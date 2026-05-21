كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين بمحافظة بورسعيد من قيام قائد سيارة نقل بالاصطدام بنجله، ما أسفر عن إصابته بكسور وجروح بالغة، قبل أن يفر السائق من موقع الحادث تاركًا المصاب في حالة خطرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببورسعيد بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال شاب مصاب بإصابات متفرقة وكسور شديدة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي، وذلك إثر تعرضه لحادث تصادم وفرار قائد السيارة عقب الواقعة.

تتبع الكاميرات يكشف السيارة المتسببة

وتم تشكيل فريق بحث جنائي نجح في تتبع كاميرات المراقبة والأدلة الفنية، ما أسفر عن تحديد السيارة النقل المتسببة في الحادث، وتبين أنها منتهية التراخيص وغير صالحة للسير.

وبتكثيف التحريات، تمكنت القوات من ضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق يعمل بإحدى الشركات ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مدعيًا أن الحادث وقع دون قصد، وأنه فر من مكان الحادث خشية تعرضه لاعتداء من الأهالي.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

