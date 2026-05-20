"اللي رباني كان زملكاوي".. حاتم صلاح يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري

كتب : هاني صابر

10:53 م 20/05/2026

احتفل الفنان حاتم صلاح بحصد نادي الزمالك بطولة الدوري الممتاز لعام 2026 بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في آخر مباريات الدوري.

وكتب حاتم صلاح، عبر حسابه على فيسبوك: "مبروك يا سيد الكل عشت فوق الـ ٦٥ سنة زملكاوي وعلمتنا حب الزمالك اسمحولي اسميه دوري محمد صبري ودوري عم شحاتة ودوري عم صلاح".

وأضاف: "احتفل وافرح في الجنة يا عم .. ما اللي رباني كان زملكاوي.. دوري عم صلاح".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 للمرة الـ15 في تاريخه بعد فوزه المثير على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

