إعلان

الداخلية تكشف حقيقة ملابسات اتهام محامٍ بتحرير محاضر كيدية بالقاهرة

كتب : علاء عمران

11:14 ص 20/05/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص قيام محامٍ بتحرير محاضر كيدية ضده وصدور أحكام قضائية في هذا الشأن.

الأمن يوضح حقيقة اتهام محامٍ بالقاهرة

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود مديونية مالية على الشاكي لصالح المشكو في حقه، مقابل أتعاب محاماة مستحقة في إحدى القضايا، وهو ما ترتب عليه صدور حكم قضائي لصالح المحامي.

وأوضحت التحريات أن الحكم القضائي الصادر جاء لصالح المشكو في حقه ضد الشاكي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتأمين مأمور التنفيذ أثناء تنفيذ الحكم المشار إليه.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم التعامل مع الواقعة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، في إطار فحص الشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من صحتها.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية محاضر كيدية القاهرة أحكام قضائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك
رياضة محلية

توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك

الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم
رياضة محلية

الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الأربعاء
السيلاوي يعلن اعتزاله الغناء: "هذه آخر أيامي على الشاشة"
زووم

السيلاوي يعلن اعتزاله الغناء: "هذه آخر أيامي على الشاشة"
توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك
رياضة محلية

توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الأربعاء
تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم