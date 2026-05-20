تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص قيام محامٍ بتحرير محاضر كيدية ضده وصدور أحكام قضائية في هذا الشأن.

الأمن يوضح حقيقة اتهام محامٍ بالقاهرة

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود مديونية مالية على الشاكي لصالح المشكو في حقه، مقابل أتعاب محاماة مستحقة في إحدى القضايا، وهو ما ترتب عليه صدور حكم قضائي لصالح المحامي.

وأوضحت التحريات أن الحكم القضائي الصادر جاء لصالح المشكو في حقه ضد الشاكي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتأمين مأمور التنفيذ أثناء تنفيذ الحكم المشار إليه.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم التعامل مع الواقعة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، في إطار فحص الشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من صحتها.

