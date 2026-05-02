سرق شقة.. الداخلية تكشف تفاصيل تقييد عاطل بعمود إنارة بأكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

10:08 م 02/05/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص مقيدًا بعمود إنارة بإحدى المناطق السكنية بالجيزة.

ضبط عاطل لسرقة أسلاك كهربائية من شقة بأكتوبر

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 أبريل الماضي، تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من فردي أمن بإحدى الشركات الإنشائية، مقيمين بمحافظة الفيوم، بقيامهما بضبط عاطل حال قيامه بسرقة أسلاك كهربائية من شقة سكنية تحت التشطيب بدائرة القسم.

وأوضح المبلغان أنهما قاما بتقييد المتهم بعمود إنارة وتصويره خشية هروبه، ثم تسليمه لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه قام بسرقة الأسلاك بعد كسر باب الشقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

