وصل منذ قليل النجم أحمد السقا لتقديم واجب العزاء في رحيل والد الفنان حمدي الميرغني.

وأقيمت مراسم العزاء في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والتي شهدت توافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء والمواساة.

عزاء والد حمدي الميرغني

واستقبل الفنان حمدى الميرغني، المعزيَّن القادمين لتقديم واجب العزاء، أبرزهم الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان محمد أسامة أوس أوس والفنان محمد عبد الرحمن، والفنان محمد أنور.

كما حضرا العزاء أيضًا الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة الشابة رنا رئيس، وغيرهم من نجوم الفن.

وأقيمت مراسم العزاء أحمد ميرغني والد حمدي الميرغني يومي الخميس والجمعة في مدينة السويس، والذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي.

آخر أعمال حمدي الميرغني الفنية

شارك الفنان حمدى الميرغنى كضيف شرف خلال أحداث فيلم الست لما للنجمة يسرا، والذى تم تصويره منذ فترة.

فيلم الست لما من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في اطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب، وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

