كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام شخصين بممارسة مهنة منادي سيارات بدون ترخيص وطلب مبالغ مالية مقابل انتظار السيارة بمحافظة القاهرة.

ضبط شخصين يمارسان "مهنة منادي سيارات" أمام جامعة حلوان

وبالفحص، تم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وبممارسة نشاط منادي سيارات بدون ترخيص أمام مقر جامعة حلوان بهدف التربح من المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.