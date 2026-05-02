الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة بالسلاح" في الجيزة

كتب : صابر المحلاوي

09:25 م 02/05/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين شخصين باستخدام سلاح أبيض بمحافظة الجيزة.

ضبط طرفي مشاجرة بالجيزة استخدم فيها سلاح أبيض

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة في وقتها، وأن الحادث يعود إلى 25 فبراير الماضي، حيث نشبت مشاجرة بين طرف أول عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وطرف ثان كهربائي مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، بسبب خلافات جيرة.

وأوضحت التحريات أن الطرفين تعديا على بعضهما بالضرب، فيما استخدم الطرف الأول سلاحًا أبيض كان بحوزته، دون وقوع إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
