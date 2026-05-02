إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل بلاغ ادعاء التهجم على سيدة بسلاح في الشرقية

كتب : صابر المحلاوي

09:32 م 02/05/2026

سلاح أبيض - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله سيدة قيام شقيق زوجها بالتهجم على منزلها باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية وإحداث تلفيات بباب المنزل وسيارة زوجها بمحافظة الشرقية.

حقيقة ادعاء التهجم بالشرقية وتضبط أطراف الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 فبراير الماضي، تبلغ لمركز شرطة أبو حماد من والد الشاكية بتضرره من سائق، شقيق زوج كريمته، مقيمين بدائرة المركز، لقيامه بإحداث تلفيات بالسيارة وتهديده بإضرام النيران بها، على خلفية خلافات حول الميراث.

وباستدعاء الشاكية، أقرت بوجود خلافات سابقة بين زوجها وشقيقه، وأنها حررت بشأنها محضرين وتم الصلح بين الطرفين، كما اعترفت بادعائها الواقعة على غير الحقيقة بدافع لفت الانتباه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين في حينه، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة مشاجرة عائلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
زووم

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
مدارس

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

أحمد السقا يواسي حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة
زووم

أحمد السقا يواسي حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة
بالمستندات.. محامي زيزو يرد على المستشار القانوني للزمالك
رياضة محلية

بالمستندات.. محامي زيزو يرد على المستشار القانوني للزمالك
"الأرصاد": انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار غزيرة بداية من الغد
أخبار مصر

"الأرصاد": انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار غزيرة بداية من الغد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات