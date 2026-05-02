كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله سيدة قيام شقيق زوجها بالتهجم على منزلها باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية وإحداث تلفيات بباب المنزل وسيارة زوجها بمحافظة الشرقية.

حقيقة ادعاء التهجم بالشرقية وتضبط أطراف الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 فبراير الماضي، تبلغ لمركز شرطة أبو حماد من والد الشاكية بتضرره من سائق، شقيق زوج كريمته، مقيمين بدائرة المركز، لقيامه بإحداث تلفيات بالسيارة وتهديده بإضرام النيران بها، على خلفية خلافات حول الميراث.

وباستدعاء الشاكية، أقرت بوجود خلافات سابقة بين زوجها وشقيقه، وأنها حررت بشأنها محضرين وتم الصلح بين الطرفين، كما اعترفت بادعائها الواقعة على غير الحقيقة بدافع لفت الانتباه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين في حينه، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.