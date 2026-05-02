هاجم الدكتور هاني عبدالجواد سليمان، استشاري جراحة العمود الفقري، الجدل الدائر حول أهمية تناول علاج مرض السكري.

وقال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "زمان… منذ أكثر من 100 سنة، كان أي طفل يُشخَّص بسكري النوع الأول يُعتبر تقريباً مثل حكم الإعدام".

وأضاف: "ما كانش فيه علاج وقتها وأقصى حاجة كانوا يعملوها إنهم يقللوا الأكل جداً للطفل علشان عمره يطول شوية، بس الطفل كان بيموت إما من السكر أو من الجوع".

وتابع: "في عام 1921؛ طبيب كندي اسمه فريدريك بانتنغ اكتشف حاجة غيرت التاريخ اسمها الأنسولين، أول طفل جربوا عليه العلاج كان على وشك يموت، جسمه هزيل جداً، وقريب من النهاية، أعطوه أول حقنة، وفجأة بدأ يأكل ويتحسن ويعود للحياة من جديد؛ ومش كده وبس، كان فيه مستشفى فيها عنبر مليان أطفال في غيبوبة سكر، مستنيين الموت، بدأوا يحقنوا الأنسولين طفل ورا طفل، والمشهد كان رهيب؛ واحد يفيق، وبعده واحد، ولما خلصوا كان العنبر كله فاق".

وأكمل: "من اليوم ده السكر تحول من حكم بالموت لمرض نقدر نعيش معاه، لكن الغريب جداً هو إنه بعد 100 سنة من الاكتشاف ده وفي عصر المعلومات والثورة التكنولوجية، لسه فيه ناس محتاجة حد يقنعها بالمنطق إن ابنك لو بطل الأنسولين هيموت".

وواصل: "والله عيب، حتى الكلام في الموضوع ده، والواحد مكسوف إنه بيتكلم فيه. مفيش حاجة اسمها حرية في إيذاء الآخرين، وإنه طالما عندك إنترنت تقدر تكتب أي كلام وخلاص بدون حساب، والمفروض الدولة تطبق قانون على أي حد بيفتي في أي حاجة ويضر الناس، يدخل السجن علطول ويدفع غرامة فورية. وعايزين نشوف بقى مين هيفتح بقه، المجتمعات بتضحك علينا وعلى مستوى الوعي المتدني ده. والله… هو النقاش على إيه أصلاً وبنقنع مين بإيه؟"