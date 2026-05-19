إعلان

بسبب النفقة والحضانة.. كواليس نزاع طليقة بيومي فؤاد مع الفنان في محكمة الأسرة

كتب : صابر المحلاوي

02:16 م 19/05/2026

محكمة الأسرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر 4 دعاوى قضائية مقامة من طليقة الفنان بيومي فؤاد، تحمل أرقام 179 و180 و181 و182 لسنة 2026 أسرة، والخاصة بالمطالبة بنفقة المسكن ومصروفات المدرسة والحضانة للطفل، إلى جلسة 2 يونيو المقبل.

وتعود تفاصيل القضايا إلى خلافات أسرية بين الطرفين بشأن الالتزامات المالية الخاصة بالطفل، حيث أكدت طليقة الفنان أنها حصلت مؤخرًا على حكم بالولاية التعليمية، مشيرة إلى أنها اضطرت لتحمل كافة مصروفات الطفل خلال الفترة الماضية.

تفاصيل دعاوى طليقة الفنان بيومي فؤاد لنفقة مسكن وحضانة طفل

وأضافت أنها حاولت التوصل إلى حلول ودية مع الفنان بيومي فؤاد لإنهاء الخلاف، إلا أن تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية.

وأوضحت في أقوالها أن محاميها تواصل أكثر من مرة مع الطرف الآخر للوصول إلى تسوية، لكن المحاولات لم تُثمر عن اتفاق، وفق ما جاء على لسانها في أوراق الدعوى.

اقرأ أيضا:-

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة الأسرة بيومي فؤاد دعوى خلع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين
زووم

شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين

زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين
شئون عربية و دولية

زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين
وول ستريت جورنال: ترامب كان يميل لتنفيذ هجوم على إيران
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: ترامب كان يميل لتنفيذ هجوم على إيران
قرار جديد بشأن مؤسس "بيت فاطم" في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
حوادث وقضايا

قرار جديد بشأن مؤسس "بيت فاطم" في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
أغلى شاي في العالم.. سعر الكيلو من “دا هونغ باو” يتجاوز 70 ألف دولار
علاقات

أغلى شاي في العالم.. سعر الكيلو من “دا هونغ باو” يتجاوز 70 ألف دولار

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو