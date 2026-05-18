الشرطة تكشف حقيقة فيديو طرد أم وابنها من منزل في البحيرة

كتب : مصراوي

08:48 م 18/05/2026

كشفت تحريات أمن البحيرة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من اعتداء شقيقه عليه ووالدته بالضرب وطردهما من منزلهما.

بالفحص وبسؤال القائم على النشر (نجار- مقيم بدائرة مركز شرطة أدكو بالبحيرة) قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين شقيقه تطورت لمشاجرة بالأيدى قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه ووالدته بالسب والضرب وطردهما من منزلهما لخلافات بينهما حول الميراث.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مزارع – مقيم بذات المركز)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، ونفى قيامه بطردهما من المنزل.

وبمواجهة القائم على النشر أقر بادعائه الكاذب وتصوير ونشر مقطع الفيديو لكسب تعاطف المواطنين نكاية بشقيقه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

