كشفت تحريات أمن البحيرة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من اعتداء شقيقه عليه ووالدته بالضرب وطردهما من منزلهما.

فيديو البحيرة

بالفحص وبسؤال القائم على النشر (نجار- مقيم بدائرة مركز شرطة أدكو بالبحيرة) قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين شقيقه تطورت لمشاجرة بالأيدى قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه ووالدته بالسب والضرب وطردهما من منزلهما لخلافات بينهما حول الميراث.

الشرطة تضبط الطرف الثاني

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مزارع – مقيم بذات المركز)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، ونفى قيامه بطردهما من المنزل.

اعترافات المحرك الرئيسي

وبمواجهة القائم على النشر أقر بادعائه الكاذب وتصوير ونشر مقطع الفيديو لكسب تعاطف المواطنين نكاية بشقيقه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها