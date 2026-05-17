الداخلية: مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ84 مليون جنيه في الدقهلية | صور

كتب : علاء عمران

02:51 م 17/05/2026
تمكنت وزارة الداخلية من ضبط بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمحافظة الدقهلية، أسفرت عن مصرع عنصر جنائي وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تقدر قيمتها بنحو 84 مليون جنيه، وذلك عقب استهداف العناصر الإجرامية بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة.

ضربات أمنية استباقية للبؤر الإجرامية

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أفادت قيام بؤر إجرامية بعدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها.

استهداف البؤر الإجرامية ومصرع عنصر شديد الخطورة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة، سبق اتهامه والحكم عليه في قضايا "اتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية"، وذلك بنطاق محافظة الدقهلية، وضبط باقي عناصر التشكيل.

كميات ضخمة من المخدرات وأسلحة نارية متنوعة

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على قرابة 700 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة شملت "حشيش، شابو، آيس، بودر، هيروين، هيدرو"، بالإضافة إلى كميات من الأقراص المخدرة، و145 قطعة سلاح ناري متنوعة.

تقدير مالي ضخم وإجراءات قانونية

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 84 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

