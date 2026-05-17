أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرار العمل بأسعار شرائح الكهرباء الجديدة خلال عام 2026، مع تطبيق نظام محاسبة مختلف للعدادات الكودية، الأمر الذي أثار تساؤلات المواطنين حول قيمة الاستهلاك وكيفية احتساب الفاتورة.

وبحسب التعريفة الرسمية المعلنة، جاءت أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي كالتالي:

- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا.

- الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات: 95 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات: 1.55 جنيه.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات: 1.95 جنيه.

- الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلووات: 2.10 جنيه.

- الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلووات: 2.58 جنيه للكيلووات ساعة.

سعر محاسبة العداد الكودي

وفيما يتعلق بالعدادات الكودية مسبقة الدفع، تم توحيد سعر المحاسبة ليصبح 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح المعتاد، حيث يتم احتساب كامل الاستهلاك بسعر موحد.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ، أن هذا النظام يطبق على العدادات الكودية الخاصة بالمخالفات أو الوحدات غير المقننة، وذلك ضمن خطة تنظيم أوضاع المشتركين وترشيد الدعم.

ويعتمد العداد التقليدي على نظام الشرائح المتدرجة، بما يمنح دعماً نسبياً للاستهلاك المحدود، بينما يتم محاسبة العداد الكودي بسعر موحد أعلى نسبيًا، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستهلاك مقارنة بالعدادات المنزلية العادية.

وأتاحت شركات توزيع الكهرباء إمكانية تحويل العداد الكودي إلى عداد دائم بعد استكمال إجراءات تقنين الوضع القانوني للعقار وتقديم المستندات المطلوبة، وذلك في إطار خطة الدولة لإنهاء ملف العدادات المؤقتة والممارسات.

