تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعتَي سرقة شقة وڤيلا بمحافظة المنيا، بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تتضررت خلاله سيدة من سرقة محتويات تخص نجلها، وأسفرت التحريات عن ضبط المتهم وإعادة المسروقات.

بلاغات سابقة عن سرقة محتويات شقة وڤيلا

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 و18 أبريل الماضي، ورد بلاغ إلى مديرية أمن المنيا من سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، يفيد باكتشافها سرقة مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية من شقة نجلها المتواجد خارج البلاد، بالإضافة إلى سرقة محتويات من الفيلا الخاصة به بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة، والتي شملت غرفة نوم أطفال وأنتريه وأبوابًا خشبية وسجادًا ومراتب.

ضبط المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعتين مستغلًا سفر نجل المبلغة، حيث تسلل إلى الشقة من نافذة دورة المياه واستولى على المسروقات، ومن بينها مفتاح الفيلا، واستخدمه في سرقة محتوياتها. وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

