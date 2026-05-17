إعلان

ضبط عاطل سرق شقة وفيلا بالمنيا مستغلًا سفر صاحبهما

كتب : علاء عمران

01:57 م 17/05/2026

ضبط عاطل سرق شقة وفيلا بالمنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعتَي سرقة شقة وڤيلا بمحافظة المنيا، بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تتضررت خلاله سيدة من سرقة محتويات تخص نجلها، وأسفرت التحريات عن ضبط المتهم وإعادة المسروقات.

بلاغات سابقة عن سرقة محتويات شقة وڤيلا

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 و18 أبريل الماضي، ورد بلاغ إلى مديرية أمن المنيا من سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، يفيد باكتشافها سرقة مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية من شقة نجلها المتواجد خارج البلاد، بالإضافة إلى سرقة محتويات من الفيلا الخاصة به بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة، والتي شملت غرفة نوم أطفال وأنتريه وأبوابًا خشبية وسجادًا ومراتب.

ضبط المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعتين مستغلًا سفر نجل المبلغة، حيث تسلل إلى الشقة من نافذة دورة المياه واستولى على المسروقات، ومن بينها مفتاح الفيلا، واستخدمه في سرقة محتوياتها. وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"

بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟

ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا سرقة شقة سرقة ?يلا وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كلمات نستخدمها يوميا من أصل فرعونى.. "الفول المدمس وبعبع وامبو" أبرزها
علاقات

كلمات نستخدمها يوميا من أصل فرعونى.. "الفول المدمس وبعبع وامبو" أبرزها
5 مصابين قبل حاسمة الدوري.. مستشفى الزمالك تربك حسابات معتمد جمال
رياضة محلية

5 مصابين قبل حاسمة الدوري.. مستشفى الزمالك تربك حسابات معتمد جمال
لأول مرة في تاريخه.. رقم كارثي للزمالك بعد خسارة الكونفدرالية
رياضة محلية

لأول مرة في تاريخه.. رقم كارثي للزمالك بعد خسارة الكونفدرالية

ما حكم إنابة جمعية خيرية في توزيع لحوم الأضحية؟.. دار الإفتاء تجيب
أخبار

ما حكم إنابة جمعية خيرية في توزيع لحوم الأضحية؟.. دار الإفتاء تجيب
جمعت بين الجرأة والفخامة.. أجمل إطلالات خطفت الأنظار في مهرجان كان 2026
زووم

جمعت بين الجرأة والفخامة.. أجمل إطلالات خطفت الأنظار في مهرجان كان 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة