إعلان

الحبس سنتين لمتهمين تعديا على مهندس بوزارة العدل ومنعاه من أداء عمله بالنزهة

كتب : صابر المحلاوي

03:20 م 17/05/2026

الحبس سنتين لمتهمين تعديا على مهندس بوزارة العدل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة سنتين، بعد إدانتهما بالتعدي على موظف عام يعمل مهندسًا بمأمورية خبراء شمال القاهرة التابعة لوزارة العدل، ومنعه من أداء مهام عمله بدائرة قسم شرطة النزهة.

تفاصيل الواقعة وفق أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "شريف.أ" و"حسام.ص" ارتكبا الواقعة بتاريخ 21 يونيو 2025 بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث أسندت النيابة للمتهم الأول استعمال القوة والعنف ضد موظف عام، هو المجني عليه "محمد.أ" مهندس بمأمورية خبراء شمال القاهرة، لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.

الاستيلاء على أوراق رسمية أثناء المأمورية

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول انتزع عنوة المحررات الخاصة بالمجني عليه، والتي تضمنت إجراءات تنفيذ مأمورية عمله الرسمية، ورفض إعادتها إليه رغم علمه بصفته الوظيفية، بقصد منعه من استكمال تنفيذ المأمورية، وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استولى بالقوة على أوراق رسمية تثبت حالة قانونية، تتمثل في محاضر الأعمال الخاصة بإجراءات تنفيذ المأمورية.

سب وإهانة أثناء أداء العمل

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قاما بسب المجني عليه والتعدي عليه بالقول والإشارة أثناء وبسبب تأدية عمله الرسمي، كما وجهت لهما تهمة الإهانة خلال تنفيذ مأمورية قضائية صادرة بحكم قضائي.

أقوال المجني عليه في التحقيقات

وخلال التحقيقات، أفاد المجني عليه بأنه أثناء مباشرته مأمورية قضائية لتنفيذ حكم صادر في الدعوى رقم 4034 لسنة 2024 مدني شمال القاهرة، وأثناء انتقاله لمعاينة العقار محل النزاع، فوجئ بتعدي المتهمين عليه بالسب والإهانة.

وأضاف أنه تم الاستيلاء على محاضر الأعمال الرسمية بالقوة ومنعه من استكمال المأمورية رغم إبلاغه بصفته الرسمية، ما حال دون إنهاء المهمة المكلف بها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النزهة وزارة العدل محكمة جنايات القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسعار شرائح الكهرباء 2026.. تعرف على قيمة الاستهلاك ونظام العداد الكودي
أخبار مصر

أسعار شرائح الكهرباء 2026.. تعرف على قيمة الاستهلاك ونظام العداد الكودي
مؤشرات التصعيد وساعة الصفر.. هل تعود حرب إيران قريبا؟
شئون عربية و دولية

مؤشرات التصعيد وساعة الصفر.. هل تعود حرب إيران قريبا؟
وزير الأوقاف السابق يوضح الحكم الشرعي في الأضحية بالطيور ويؤكد عدم جوازها
أخبار

وزير الأوقاف السابق يوضح الحكم الشرعي في الأضحية بالطيور ويؤكد عدم جوازها
4 فرق في منطقة الخطر.. صراع الهبوط يشتعل والاتحاد يقترب من النجاة
رياضة عربية وعالمية

4 فرق في منطقة الخطر.. صراع الهبوط يشتعل والاتحاد يقترب من النجاة
تقارير إسرائيلية تحذّر من انهيار جيش الاحتلال: نقترب من كارثة عسكرية
شئون عربية و دولية

تقارير إسرائيلية تحذّر من انهيار جيش الاحتلال: نقترب من كارثة عسكرية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة