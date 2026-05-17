قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة سنتين، بعد إدانتهما بالتعدي على موظف عام يعمل مهندسًا بمأمورية خبراء شمال القاهرة التابعة لوزارة العدل، ومنعه من أداء مهام عمله بدائرة قسم شرطة النزهة.

تفاصيل الواقعة وفق أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "شريف.أ" و"حسام.ص" ارتكبا الواقعة بتاريخ 21 يونيو 2025 بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث أسندت النيابة للمتهم الأول استعمال القوة والعنف ضد موظف عام، هو المجني عليه "محمد.أ" مهندس بمأمورية خبراء شمال القاهرة، لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.

الاستيلاء على أوراق رسمية أثناء المأمورية

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول انتزع عنوة المحررات الخاصة بالمجني عليه، والتي تضمنت إجراءات تنفيذ مأمورية عمله الرسمية، ورفض إعادتها إليه رغم علمه بصفته الوظيفية، بقصد منعه من استكمال تنفيذ المأمورية، وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استولى بالقوة على أوراق رسمية تثبت حالة قانونية، تتمثل في محاضر الأعمال الخاصة بإجراءات تنفيذ المأمورية.

سب وإهانة أثناء أداء العمل

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قاما بسب المجني عليه والتعدي عليه بالقول والإشارة أثناء وبسبب تأدية عمله الرسمي، كما وجهت لهما تهمة الإهانة خلال تنفيذ مأمورية قضائية صادرة بحكم قضائي.

أقوال المجني عليه في التحقيقات

وخلال التحقيقات، أفاد المجني عليه بأنه أثناء مباشرته مأمورية قضائية لتنفيذ حكم صادر في الدعوى رقم 4034 لسنة 2024 مدني شمال القاهرة، وأثناء انتقاله لمعاينة العقار محل النزاع، فوجئ بتعدي المتهمين عليه بالسب والإهانة.

وأضاف أنه تم الاستيلاء على محاضر الأعمال الرسمية بالقوة ومنعه من استكمال المأمورية رغم إبلاغه بصفته الرسمية، ما حال دون إنهاء المهمة المكلف بها.