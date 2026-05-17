تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام سائق "توك توك" بمحاولة التحرش بالفتيات والاصطدام بإحداهن بالقاهرة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد وضبط المركبة وقائدها.

عدم ورود بلاغات وتحديد ناشر الفيديو

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة بدر.

وبسؤاله، قرر أنه أثناء سيره في أحد الشوارع شاهد قائد التوك توك يسير برعونة وكاد أن يصطدم بإحدى الفتيات، فقام بملاحقته، وأثناء محاولة استيقافه، قام قائد المركبة بالاصطدام بدراجته النارية عمدًا وإحداث تلفيات بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة في مقطع الفيديو وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة القسم.

اعترافات المتهم والتحفظ على المركبة

وبمواجهة المتهم، أقر بإحداث تلفيات بالدراجة النارية الخاصة بالقائم على النشر، بينما نفى قيامه بالاصطدام بأي من المارة. وتم التحفظ على مركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

