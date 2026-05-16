الداخلية تضبط 7 متهمين في واقعة التعدي على عامل وتدمير محل تجاري بميت غمر

كتب : علاء عمران

01:32 م 16/05/2026

خلاف على القمامة وراء مشاجرة ميت غمر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشورين مدعومين بصور ومقطع فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنا تضرر أحد الأشخاص من تعدي عدد من الأفراد عليه داخل منزله وبمحيط محل عمله بمحافظة الدقهلية.

بلاغ بإصابة عامل وتلفيات بمحل تجاري

وتبين من الفحص أن قسم شرطة ميت غمر تلقى بلاغًا من الشاكي عامل بمحل أدوات منزلية وله معلومات جنائية ومصاب بسحجات متفرقة بالجسم ومقيم بدائرة القسم.

وأشار في بلاغه إلى تضرره من عدد من الأشخاص والسيدات لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب، وإحداث إصابته، وكذلك التعدي على محل عمله وإحداث تلفيات به.

خلافات جيرة وراء الواقعة

وكشفت التحريات أن الواقعة نشبت على خلفية خلافات بين الطرفين بسبب قيام اثنين من المشكو في حقهم بإلقاء القمامة أمام المحل، ما تسبب في مشادة تطورت إلى تعدٍ لفظي وجسدي، ونفى المتهمون في البداية استخدام أسلحة بيضاء أو عصي خشبية في الواقعة.

ضبط المتهمين وإقرار بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالتحريات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

