

مقطع فيديو متداول أثار حالة من الجدل إذ يوثق مشاجرة بين عدد من الأشخاص، أحدهم يحمل سلاحًا أبيض ويصطحب آخر داخل سيارة بمدينة 6 أكتوبر، قبل أن تكشف التحريات الأمنية تفاصيل الواقعة كاملة.

فيديو أكتوبر المثير للجدل

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر أسفرت عن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم 3 عاطلين تجمعهم علاقة صداقة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والسيارة الظاهرة بالفيديو.

الشرطة تكشف المستور

وبمواجهتهم، اعترفوا بأنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، وأثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، نشبت مشاجرة بين اثنين منهم بسبب المزاح، فأشهر أحدهما سلاحا أبيض واصطحاب الآخر داخل سيارة مملوكة للمتهم الثالث، قبل أن يتبادلوا التعدي بالضرب دون وقوع أي إصابات.

تحرك أمني

تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة المستخدمة في الواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

