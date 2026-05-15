إعلان

"اركب العربية".. الشرطة تكشف كواليس فيديو أكتوبر المثير للجدل

كتب : محمد شعبان

01:48 م 15/05/2026

الشرطة تكشف كواليس فيديو مشاجرة أكتوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


مقطع فيديو متداول أثار حالة من الجدل إذ يوثق مشاجرة بين عدد من الأشخاص، أحدهم يحمل سلاحًا أبيض ويصطحب آخر داخل سيارة بمدينة 6 أكتوبر، قبل أن تكشف التحريات الأمنية تفاصيل الواقعة كاملة.

فيديو أكتوبر المثير للجدل

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر أسفرت عن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم 3 عاطلين تجمعهم علاقة صداقة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والسيارة الظاهرة بالفيديو.

الشرطة تكشف المستور

وبمواجهتهم، اعترفوا بأنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، وأثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، نشبت مشاجرة بين اثنين منهم بسبب المزاح، فأشهر أحدهما سلاحا أبيض واصطحاب الآخر داخل سيارة مملوكة للمتهم الثالث، قبل أن يتبادلوا التعدي بالضرب دون وقوع أي إصابات.

تحرك أمني

تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة المستخدمة في الواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو أكتوبر الجيزة سلاح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع أسعار الأضاحي يسبق الزبائن إلى الأسواق.. والركود سيد الموقف (صور
اقتصاد

ارتفاع أسعار الأضاحي يسبق الزبائن إلى الأسواق.. والركود سيد الموقف (صور
"مرات أبويا ضربتني".. الداخلية تستجيب لاستغاثة طفلة منشأة ناصر
حوادث وقضايا

"مرات أبويا ضربتني".. الداخلية تستجيب لاستغاثة طفلة منشأة ناصر

أسرار الـ 26 تحفة.. كيف نقل "الريس محمود" كنوز خبيئة الأقصر دون خدش واحد؟
أخبار المحافظات

أسرار الـ 26 تحفة.. كيف نقل "الريس محمود" كنوز خبيئة الأقصر دون خدش واحد؟
ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
زووم

ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان