كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة قيام مستقلي سيارة ملاكي باعتراض طريق عامل ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، وإجبارهما على استقلال السيارة عنوة تحت تهديد السلاح بمحافظة سوهاج. استهدفت أجهزة المتابعة الأمنية فحص المقطع فور تداوله لتحديد هوية الجناة وإعادة الحق للضحايا رغم عدم تقديم بلاغ رسمي في البداية.

حددت التحريات الأمنية هوية المجني عليهما، وبسؤال الأب أفاد بتعرضه للتهديد بأسلحة نارية وبيضاء وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وعقود بيع قطعة أرض تحت وطأة الترهيب. ركزت جهود البحث الجنائي بمركز شرطة دار السلام على تتبع خط سير السيارة الملاكي المستخدمة في الحادث، مما ساهم في تحديد هوية المتورطين الأربعة الذين تبين أن لاثنين منهم معلومات جنائية سابقة.

تحريض الأخت وغدر الأقارب

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين الأربعة، وبمواجهتهم أقروا بتنفيذ الجريمة مقابل مبلغ مادي وبتحريض مباشر من شقيقة المجني عليه (المتواجدة حالياً خارج البلاد) نتيجة خلافات مالية وميراث بينهما. أرشد الجناة عن السلاح المستخدم (فرد خرطوش وسلاح أبيض) والسيارة المستعملة في الحادث، بالإضافة إلى العقود وإيصالات .الأمانة المذيلة بتوقيع الضحية بالإكراه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.