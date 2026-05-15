إعلان

خلافات الميراث تدفع سيدة للتحريض على خطف شقيقها من خارج البلاد

كتب : علاء عمران

01:16 م 15/05/2026

المتهمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة قيام مستقلي سيارة ملاكي باعتراض طريق عامل ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، وإجبارهما على استقلال السيارة عنوة تحت تهديد السلاح بمحافظة سوهاج. استهدفت أجهزة المتابعة الأمنية فحص المقطع فور تداوله لتحديد هوية الجناة وإعادة الحق للضحايا رغم عدم تقديم بلاغ رسمي في البداية.
حددت التحريات الأمنية هوية المجني عليهما، وبسؤال الأب أفاد بتعرضه للتهديد بأسلحة نارية وبيضاء وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وعقود بيع قطعة أرض تحت وطأة الترهيب. ركزت جهود البحث الجنائي بمركز شرطة دار السلام على تتبع خط سير السيارة الملاكي المستخدمة في الحادث، مما ساهم في تحديد هوية المتورطين الأربعة الذين تبين أن لاثنين منهم معلومات جنائية سابقة.

تحريض الأخت وغدر الأقارب

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين الأربعة، وبمواجهتهم أقروا بتنفيذ الجريمة مقابل مبلغ مادي وبتحريض مباشر من شقيقة المجني عليه (المتواجدة حالياً خارج البلاد) نتيجة خلافات مالية وميراث بينهما. أرشد الجناة عن السلاح المستخدم (فرد خرطوش وسلاح أبيض) والسيارة المستعملة في الحادث، بالإضافة إلى العقود وإيصالات .الأمانة المذيلة بتوقيع الضحية بالإكراه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية إختطاف النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بطل مسلسل الوتد يتلو القرآن.. الجمهور: صوته روحاني وده تلحين- فيديو قديم
زووم

بطل مسلسل الوتد يتلو القرآن.. الجمهور: صوته روحاني وده تلحين- فيديو قديم
فستان مصنوع من اللحم وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم الفن
زووم

فستان مصنوع من اللحم وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم الفن
أسرار الـ 26 تحفة.. كيف نقل "الريس محمود" كنوز خبيئة الأقصر دون خدش واحد؟
أخبار المحافظات

أسرار الـ 26 تحفة.. كيف نقل "الريس محمود" كنوز خبيئة الأقصر دون خدش واحد؟
"مرات أبويا ضربتني".. الداخلية تستجيب لاستغاثة طفلة منشأة ناصر
حوادث وقضايا

"مرات أبويا ضربتني".. الداخلية تستجيب لاستغاثة طفلة منشأة ناصر

موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447
أخبار مصر

موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان