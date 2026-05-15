أجهزة الأمن تكشف زيف صورة "تهديد سلاح البحيرة" المضللة

كتب : علاء عمران

01:39 م 15/05/2026

مديرية أمن البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر ربة منزل من قيام زوجها بالتعدي عليها بالسب والتشهير بها وتهديدها باستخدام سلاح أبيض بمركز كفر الدوار.
حددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة هوية القائمة على النشر اليوم الخميس. تبين من الفحص والتحري نشوب خلافات عائلية حادة بين الطرفين، قامت على إثرها السيدة بنشر صورة قديمة لزوجها وهو يحمل سلاحاً أبيض للنيل من سمعته والادعاء بتعرضها للخطر المباشر بخلاف الحقيقة.
نجحت القوات في ضبط الزوج "له معلومات جنائية"، وبمواجهته أقر بنشوب الخلافات وأكد أن الصورة المنشورة تعود لسنوات ماضية. اعترفت الزوجة بتعمدها تضليل الرأي العام واستخدام الصورة القديمة للانتقام من زوجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.

كفر الدوار أمن البحيرة تضليل الرأي العام

