التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 6 يونيو بنظام البوكليت

كتب : محمد أبو بكر

12:31 م 15/05/2026

امتحانات الدبلومات للمدارس الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025 / 2026، بمختلف النوعيات والأنظمة التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تشمل طلاب التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، إلى جانب أنظمة السنوات الثلاث والخمس، والتعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

التعليم: "821 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية"

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات.

وأضافت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد داخل 2506 لجان سير امتحانية موزعة على مستوى الجمهورية، بما يضمن تنظيم العملية الامتحانية بصورة دقيقة.

الوزارة: "334 ألف طالب بالبرامج المطورة وفق الجدارات"

وأشارت وزارة التعليم إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل بلغ نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.

وأكدت أن هذه البرامج تأتي في إطار تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل الحديثة.

التعليم: "بدء الامتحانات العملية 16 مايو والتحريرية 6 يونيو"

وأعلنت الوزارة المواعيد الرسمية لامتحانات الدبلومات الفنية، حيث تبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من السبت 16 مايو 2026.

كما تبدأ الامتحانات التحريرية يوم السبت 6 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 18 يونيو 2026، فيما يبدأ التقييم النهائي المهاري اعتبارًا من الاثنين 8 يونيو 2026 وفق طبيعة كل نوعية.

وأضافت الوزارة أن أعمال تقدير الدرجات ستبدأ اعتبارًا من السبت 13 يونيو 2026.

وزارة التعليم: "تطبيق نظام البوكليت في جميع الامتحانات"

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2026 ستُعقد بنظام “البوكليت”، باستثناء بعض المواد التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق نظام البوكليت يأتي في إطار التيسير على الطلاب وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات، بما يضمن الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية.

