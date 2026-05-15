كشف الكرملين، عن تطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة تفاصيل زيارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى بكين بشكل مباشر مع الزعيم الصيني شي جين بينج، خلال زيارته المرتقبة للعاصمة الصينية.

بوتين يترقب لقاء شي

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الزيارة القادمة لـ"بوتين" والتي لم يتم تحديد موعدها الرسمي بعد ستُشكّل فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر حول الاتصالات الأخيرة التي تمت بين الجانبين الصيني والأمريكي، مؤكدا أن الحوار المباشر بين أكبر قوتين في العالم يحظى باهتمام خاص وتحليل دقيق من قبل كافة الدول وفي مقدمتها روسيا.

تلميحات روسية حول تراتبية الاقتصاد العالمي وقوة بكين الشرائية

وجّه المتحدث باسم الكرملين، انتقادا ضمنيا للولايات المتحدة عند حديثه عن موازين القوى الاقتصادية، إذ أشار إلى أنه من حيث تعادل القوة الشرائية فإن الصين تعتلي المركز الأول عالميا، بينما تأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني من الناحية المطلقة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة.

ويعكس هذا التصريح رغبة موسكو في تسليط الضوء على الثقل الاقتصادي لحليفتها الكبرى بكين في مواجهة النفوذ الأمريكي، خاصة في ظل التنافس المحموم على ريادة الاقتصاد العالمي وتأثير ذلك على التحالفات السياسية والعسكرية الراهنة.

التحالف الروسي الصيني كركيزة لمواجهة الضغوط الغربية على موسكو

تُعد الصين الحليف الأكثر أهمية لروسيا في الوقت الراهن، حيث تلعب "المكونات الإلكترونية صينية الصنع" دورا حيويا في دعم الصناعات الدفاعية الروسية.

كما تُمثّل بكين المشتري الأكبر للنفط الروسي مما يوفر مصدرا رئيسيا للإيرادات التي يحتاجها الكرملين لتسيير شؤون الدولة وتأمين استقرار الاقتصاد الروسي الذي يواجه ضغوطا متزايدة بسبب العقوبات الدولية وتداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا، وهو ما يجعل التنسيق المستمر بين بوتين وشي ضرورة استراتيجية قصوى لمواجهة التحديات المشتركة.