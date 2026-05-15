إعلان

كواليس زيارة ترامب لمجمع القيادة السري للحزب الشيوعي الصيني (صور)

كتب : مصطفى الشاعر

12:16 م 15/05/2026

ترامب وشي_

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استضاف الزعيم الصيني شي جين بينج، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مجمع "تشونج نان هاي" التاريخي الذي يعد المقر الرسمي لقيادة الحزب الشيوعي الصيني في العاصمة بكين.

صورة 1_2

كواليس زيارة ترامب لمقر الحزب الشيوعي

شهدت الزيارة جولة داخل أروقة هذا المجمع المحاط بسياج من السرية السياسية، حيث حرصت القيادة الصينية على فتح أبواب أحد أكثر المواقع أهمية في البلاد لاستقبال الضيف الأمريكي، في لفتة بروتوكولية تعكس خصوصية العلاقات الثنائية بين القوتين العظميين والاهتمام الصيني بإظهار الحفاوة الرسمية في قلب مركز صنع القرار.

صورة 2_3

دبلوماسية الشاي وغداء عمل مكثف لتعزيز التفاهمات الثنائية

تضمن اللقاء جلسة ثنائية لتناول الشاي جمعت بين الزعيمين في أجواء سادها الهدوء قبل الانتقال إلى غداء عمل مكثف ناقش خلاله الطرفان جملة من الملفات الاستراتيجية والسياسية المشتركة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة.

صورة 3_4

ويهدف هذا النمط من اللقاءات الرسمية المصغرة إلى كسر الجمود وتوفير مساحة للنقاش المباشر حول القضايا الدولية الشائكة بعيدا عن القوالب الدبلوماسية التقليدية، مما يمنح القمة بُعدا شخصيا يُساهم في تقريب وجهات النظر وبناء علاقة عمل مباشرة بين ترامب وشي جين بينج في ظل التحديات العالمية الراهنة.

صورة 4_5

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاصمة الصينية بكين متوجها إلى الولايات المتحدة، في ختام زيارة رسمية استغرقت 3 أيام شهدت لقاءات رفيعة المستوى مع الزعيم الصيني شي جين بينج.

صورة 5_6

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب قمة ترامب وشي أمريكا والصين قمة بكين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جيلي جالاكسي EX2 تنطلق رسميًا كأرخص سيارة كهربائية بالسوق المصري
أخبار السيارات

جيلي جالاكسي EX2 تنطلق رسميًا كأرخص سيارة كهربائية بالسوق المصري
فستانا من "اللحمة" وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن
زووم

فستانا من "اللحمة" وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن
بعد وفاته.. منة بدر تيسير تكشف عن محادثة شات جمعتها مع محمد حسن الجندي- صور
زووم

بعد وفاته.. منة بدر تيسير تكشف عن محادثة شات جمعتها مع محمد حسن الجندي- صور
قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
أجنبي

قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
كيف وفر نادي الزمالك 35 مليون جنيه من دعم الجماهير؟
رياضة محلية

كيف وفر نادي الزمالك 35 مليون جنيه من دعم الجماهير؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان