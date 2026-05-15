استضاف الزعيم الصيني شي جين بينج، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مجمع "تشونج نان هاي" التاريخي الذي يعد المقر الرسمي لقيادة الحزب الشيوعي الصيني في العاصمة بكين.

كواليس زيارة ترامب لمقر الحزب الشيوعي

شهدت الزيارة جولة داخل أروقة هذا المجمع المحاط بسياج من السرية السياسية، حيث حرصت القيادة الصينية على فتح أبواب أحد أكثر المواقع أهمية في البلاد لاستقبال الضيف الأمريكي، في لفتة بروتوكولية تعكس خصوصية العلاقات الثنائية بين القوتين العظميين والاهتمام الصيني بإظهار الحفاوة الرسمية في قلب مركز صنع القرار.

دبلوماسية الشاي وغداء عمل مكثف لتعزيز التفاهمات الثنائية

تضمن اللقاء جلسة ثنائية لتناول الشاي جمعت بين الزعيمين في أجواء سادها الهدوء قبل الانتقال إلى غداء عمل مكثف ناقش خلاله الطرفان جملة من الملفات الاستراتيجية والسياسية المشتركة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة.

ويهدف هذا النمط من اللقاءات الرسمية المصغرة إلى كسر الجمود وتوفير مساحة للنقاش المباشر حول القضايا الدولية الشائكة بعيدا عن القوالب الدبلوماسية التقليدية، مما يمنح القمة بُعدا شخصيا يُساهم في تقريب وجهات النظر وبناء علاقة عمل مباشرة بين ترامب وشي جين بينج في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاصمة الصينية بكين متوجها إلى الولايات المتحدة، في ختام زيارة رسمية استغرقت 3 أيام شهدت لقاءات رفيعة المستوى مع الزعيم الصيني شي جين بينج.