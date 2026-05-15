بعد زيارته للقاهرة.. مبعوث ترامب يشيد بالحمام المصري (فيديو)

أثار المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون السياحة والقيم نيك آدامز تفاعلًا واسعًا بعد نشره مقطع فيديو يوثق تجربته لتناول الطعام المصري خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، مشيدًا بالمأكولات المحلية وبالأخص وجبة الحمام المشوي.

وقال آدامز، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه عاد للتو من مصر، مشيرًا إلى أن الأهرامات وخطابه خلال الزيارة حظيا باهتمام كبير، لكنه اعتبر أن "المغامرة الحقيقية" كانت في تجربة الطعام المصري.

وأوضح أنه تناول وجبة الحمام أثناء وجوده في القاهرة، واصفًا التجربة بأنها "لا تُنسى".

وخلال الفيديو الذي نشره، قال آدامز إن الجميع نصحه منذ وصوله إلى مصر بضرورة تجربة الحمام المشوي، معبرًا عن حماسه لتذوقه، قبل أن يؤكد لاحقًا أنه استمتع بالوجبة بشكل كبير.

كما تحدث بلهجة عربية قائلًا: "كما يقولون في مصر 10 على 10"، مضيفًا أن زيارة مصر لا تكتمل دون تذوق الحمام.

Back from Egypt, where the pyramids and my speech stole the show... but the true adventure was the local fare.



Nothing says “when in Cairo” like savoring their famous pigeon delicacy. Bold, gamey, and unforgettable.



Who wouldn’t want pigeons like this in their municipality? pic.twitter.com/Ec1PEdQpuE — Special Presidential Envoy Nick Adams (@SpecEnvTourism) May 13, 2026

وخلال زيارته إلى القاهرة، التقى آدامز بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن وفد ترأسه مانفريدي ليفيبفر دوفيديو، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وكتب آدامز عقب اللقاء عبر منصة "إكس" أنه تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين الولايات المتحدة ومصر، مؤكدًا أنه نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أن النقاش تناول الفوائد الاقتصادية المتوقعة من تعميق الشراكة بين البلدين، إلى جانب أهمية العلاقات بين الشعبين وتعزيز الروابط بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية.