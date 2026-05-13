تراجع المؤشر الرئيسي في البورصة المصريةEGX 30 بنهاية جلسة الأربعاء 13-5-2026 بنسبة 1.19%، ليثبت عند 53416 نقطة، بعدما افتتح عند 54058 نقطة بداية جلسة اليوم، بقيادة هبوط أسهم شركات عاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.

وحسب بيانات البورصة المصرية اليوم، صعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.57%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بنحو 9.9 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بنحو 35.3 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بنحو 339.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 قد أغلق عند مستوى 54058 نقطة نهاية جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 19.98%، ليغلق على سعر 47.98 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 39.99 جنيه.

كما صعد سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 9.59%، ليغلق على سعر 96 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 87 قرشًا.

وزاد سهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بنسبة 9.02%، ليغلق على سعر 2.66 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.44 جنيه.

بينما ارتفع سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 8.59%، ليغلق على سعر 110 جنيهات للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 101.3 جنيه.

وصعد سهم بنك قناة السويس (شركة مساهمة مصرية) بنسبة 7.01%، ليغلق على سعر 37.26 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 34.82 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم كاتليست بارتنرز ميديل إيست بنسبة 20%، ليغلق على سعر 20 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 25 جنيهًا.

بينما تراجع سهم جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بنسبة 5.18%، ليغلق على سعر 1.83 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.93 جنيه.

وانخفض سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 4.63%، ليغلق على سعر 4.12 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.32 جنيه.

كما تراجع سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 4.08%، ليغلق على سعر 1.41 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.47 جنيه.

وهبط سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل بنسبة 2.73%، ليغلق على سعر 175.1 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 180.02 جنيه.