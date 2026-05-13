أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14797 لسنة 2025 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 7679 لسنة 2025 كلي الجيزة، بإعدام "غرام" شنقا؛ في واقعة اتهامها بقتل صغارها "آدم ونوح" بسكين الخيانة بغرض الانتقام من زوجها "محمود" ظنا منها خيانته مع نجلة خالة عقب مكالمة هاتفية في شقتهما بالجيزة.

سكين خيانة وانتقام



وقالت المحكمة في حيثيات الدعوى برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد وعضوية عمرو أحمد شلبي و عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد وأمانة سر إيهاب سمير، إن واقعة القضية تجلت للمحكمة واضحة جلية من مطاوي الأوراق وفيض التحقيقات وما دار في محراب العدالة من مناقشات.كاشفة مأساة يندى لها جبين الإنسانية، وتفطر لولوعها القلوب. مأساة بطلتها أم انسلخت من فطرتها التي فطر الله الناس عليها، ونزعت من سويداء قلبها كل مظهر من مظاهر الرحمة والشفقة.

فكر آثم انتهي بذبح طفلين



وتابعت المحكمة في حيثيات الدعوى، أن "غرام" لم تأبه بوازع من دين أو رادع من ضمير لقد استبدت بفكر أثم وعقدت العزم في ليل بهيم على إزهاق روحي صغيريها "آدم ونوح" اللذين هما بضعة منها ونبض فؤادها. وبدلا من أن تكون لهما الملاذ والأمان، غدت هي الجلاد والخصم. إذ استغلت ضعف حيلتهما و عجزهما عن المقاومة وسلطتها عليهما وفي سكون شقتها أحكمت قبضتها الآثمة عليهما، فكبلت حركتهما بأربطة ولاصق كأنما توثق عدوا لا طفلين لا حول لهما ولا قوة ولم يقف طغيانها عند هذا الحد، بل استلت سلاحًا أبيض صقيلا، كانت قد أعدته لهذا الجرم النكير، وانهالت على جسديهما الغضين ضربًا وطعنا، مصوبة نصال غدرها نحو المواضع القاتلة، قاصدة بملء إرادتها أن تزهق تلك الأنفاس الطاهرة.

انتقام يقود غرام للإعدام

وأوضحت المحكمة في حيثيات الدعوى، أن "غرام" ظلت على حالها من القسوة والجمود حتى سكنت حركتهما وفاضت روحهما إلى بارئهما، لتشهد جدران المسكن وآثار الدماء المسفوكة على أبشع صور الخيانة لرسالة الأمومة، وما إن فرغت من جُرمها، حتى استبد بها الفزع من هول صنيعها، فحاولت الفرار من وجه الحق بإلقاء نفسها في غياهب النيل، كأنما أرادت أن تغسل خطيئتها بماء النهر، إلا أن يد القدر كانت لها بالمرصاد.



وذكرت المحكمة في حيثيات الدعوى، أن "غرام" لم تجد مفرًا من الاعتراف بجرمها عقب إنقاذها من الغرق في مياه "نهر النيل"، كاشفةً عن دافع واه هو اضطراب حياتها الأسرية وخلافاتها مع زوجها "محمود" فجعلت من فلذات أكبادها وقودًا لنار غضبها، لتسدل الستار على حياة طفلين بريئين لم يكن لهما ذنب سوى أنهما ولدا لأم ضلت طريق الرحمة.

