حددت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود عبد الحميد سليمان، جلسة 3 يونيو المقبل، للنطق بالحكم على "محمود ي." بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في قرار الإعدام في واقعة اتهامه ذبح الطفلة "آيسل" أمام والدتها من أجل سرقة "حلق" لبيع وشراء تذكرة "آيس".

ترأس هيئة الدائرة المستشار محمود عبد الحميد سليمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي علي الزيات وأسامة محمد الشاذلي وحازم حسين الجيزاوي وسكرتارية طارق فتحي وطلعت عبده.

حكاية مؤلمة على حلق ذهب

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود.ي"، في القضية رقم 26070 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمقيدة برقم 1958 لسنة 2025، تهمة قتل المجني عليها الطفلة "آيسل" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بدافع سرقة "حلق ذهب" يخص والدتها، ظلمًا وعدوانًا، ولم يبالِ بكون المجني عليهما من أسرة شقيقه، وقد بدت على وجهه معالم القسوة، فبيت النية وتفكر في الجريمة.



وذكرت النيابة العامة أن المتهم (العم) عقد العزم المصمم على إتمام جريمته وإزهاق روح الطفلة "آيسل" ووالدتها "شاهندا"، حيث وضع مخططًا أحكم دقائقه، إذ قام بتلثيم وجهه واستجلب سلاحًا أبيض "سكين"، وتسلل إلى مسكن شقيقه ـ في منزل العائلة ـ متظاهرًا بكونه الزوج منتحلًا صفته، وفور استجابة المجني عليها "شاهندا" وفتحها لباب المسكن، ارتكب جريمته.

سرقة وغدر في نص الليل

وأوضحت النيابة في أوراق الدعوى أن الطفلة المجني عليها "آيسل" توجهت إلى المتهم "محمود" وتوسلت إليه ببراءة الأطفال أن يترك والدتها، فقابل توسلها بجحود ونكران، وأجبرها على الاستدارة وعدم النظر إليه بعد أن طعن والدتها، ثم انقضّ عليها على حين غرة، ونحر عنقها بسكين قاصدًا إزهاق روحها حتى خارت قواها، في مشهد مروع لا تقبله الإنسانية.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم شرع في قتل زوجة أخيه "شاهندا.أ" عمدًا مع سبق الإصرار بدافع سرقتها، إذ برقت عيناه لحليها الذهبي، فرسم خطة إجرامية محكمة، وتحين سكنة الليل، وتخير محل السكن، ودلف إليها بحيلة مدعيًا أنه زوجها، وما إن سنحت له الفرصة حتى اعتدى عليها بسكين محاولًا ذبحها، إلا أن جريمته خابت لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو فرار المجني عليها واستغاثتها بالعامة.

نهاية العم الشيطان الإعدام

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة سرقة "حلق ذهب" وثلاثة هواتف محمولة مملوكة للمجني عليها "شاهندا.أ"، وكان ذلك من داخل مسكنها، حيث تمكن من التسلل إليه منتحلًا صفة شقيقه ـ زوج المجني عليها ـ مستغلًا تشابه صوتهما، وما إن دخل حتى ارتكب الجرائم محل الاتهام، وتمكن من الاستيلاء على المسروقات.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، في واقعة اتهامه بقتل طفلة شقيقه "آيسل" ذبحًا بسكين بعد طعن والدتها من أجل سرقة "حلق ذهب".

