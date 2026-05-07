

قضت الدائرة "2" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود عبد الحميد سليمان، بمعاقبة مدير إدارة التسويق بحي العمرانية، بالسجن 5 سنوات في واقعة اتهامه بتقاضي رشوة لإنهاء إجراءات ترخيص محل تجارى تابع للحي.

ترأس هيئة الدائرة المستشار محمود عبد الحميد سليمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر علي علي الزيات و أحمد محمد الفقي وأسامة محمد الشاذلي وسكرتارية طارق فتحي وطلعت عبده.

رسالة على فودافون كاش

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12820 لسنة 2025 جنايات والمقيدة برقم 7898 لسنة 2025، أن "هشام ز" تقدم بطلب إقامة "بارتيشن ماركت" وسدد مبلغ مالي 19 ألف جنيه رسوم، إلا أن تفاجأ بطلب "م.ط" مدير إدارة التسويق بحي العمرانية ـ مبلغ مالي 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة كونه المُختص في فحص طلبات استئجار المحلات التجارية التابعة للحي.

وذكرت النيابة العامة أن الموظف طلب من مالك الشركة إرسال له 10 آلاف جنيه على "فودافون كاش" كجزء من الرشوة، كضمان حسن نية، على أن يرسل له باقي المبلغ المتفق عليه حين ينهي إجراءات التراخيص، وتوعده بإيقاف كافة الإجراءات إذا خالف الإتفاق 20 ألف جنيه المتبقية.

وأشارات التحقيق إلى أن "هشام.ز" أبلغ الجهات المختصة بالواقعة، وأعد كمين مُحكم مع شرطة المرافق لإيقاع مدير التسويق في الفخ، إذ اتفقا سويًا على أن يتقابلا في أحد المقاهي بالجيزة، لتنفيذ المهمة وأن يُسدد له 20 ألف جنيه المتبقية من الرشوة.

رشوة صوت وصورة





وأوضحت النيابة العامة أن صاحب الشركة سجل لقائهما صوتيًا بهاتفه كضمان حق لأي طارئ، إلا أنهما تفاجأ بقوات الشرطة تحاصرهما، فجرى القبض على مدير إدارة التسويق بالحي مُتلبسًا بالرشوة.

و باستجواب موظف حي العمرانية، أقر قيامه بطلب 30 ألف جنيه من "هشام.ز" على سبيل الرشوة كونه يمر بضائقه مالية.

اقرأ أيضا:

واقعة هتك عرض "طالبة ثانوي".. سؤال في ندوة دينية فضح السر وحكم رادع من الجنايات للجناة

حكم بحبس موظف بشركة تكنولوجيا شهيرة 3 أيام في واقعة دهس عامل (خاص)



