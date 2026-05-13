كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التماس أحد المواطنين إنشاء نقطة شرطة بمحيط جامعة رشيد بمحافظة البحيرة، لمنع التعديات على حرم الجامعة وتعزيز التواجد الأمني بالمنطقة.

فحص سريع لما تم تداوله

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين متابعة الجهات الأمنية للمنشور المتداول، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة إمكانية إنشاء نقطة شرطة تخدم المنطقة المحيطة بالجامعة.

التنسيق مع المحافظة

وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى التنسيق مع محافظة البحيرة، وتحديد قطعة أرض بالمنطقة المشار إليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء نقطة الشرطة الجديدة.

تعزيز التواجد الأمني

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على دعم التواجد الأمني بالمناطق الحيوية، بما يسهم في تحقيق الأمن والانضباط.

