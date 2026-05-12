كشف المحامي طارق العوضي، دفاع الضحايا في واقعة التعدي على أطفال داخل مدرسة الإسكندرية للغات، عن توجيه اتهامات إلى متهمين جديدين في الواقعة.

وقال العوضي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هناك وقائع وضحايا جدد وقرار حبس بعد تحقيقات ومعاينات وتحريات جديدة في واقعة مدرسة الإسكندرية للغات.

وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري

وفي 3 ديسمبر الماضي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارها بوضع مدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة.

