مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في مصرف بأبو النمرس.. والنيابة تحقق

كتب : محمود الشوربجي

03:45 م 11/05/2026 تعديل في 03:55 م

حادث انقلاب سيارة - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيق في حادث سقوط سيارة ميكروباص داخل مصرف مائي بمنطقة أبو النمرس، والذي أسفر عن مصرع السائق وأحد الركاب، وإصابة 8 آخرين بإصابات متفرقة، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

معاينة موقع الحادث

وأجرت النيابة معاينة لموقع الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم فور استقرار حالتهم، بالإضافة إلى التصريح بدفن جثماني الضحيتين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلفت النيابة الجهات المختصة بفحص السيارة الميكروباص لبيان مدى وجود شبهة عطل فني تسبب في وقوع الحادث.

سقوط الميكروباص

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد سقوط سيارة ميكروباص داخل مصرف مائي بمنطقة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط سيارة ميكروباص داخل مصرف «ميت قدوس» بطريق 6 أكتوبر اتجاه شبرامنت بدائرة مركز أبو النمرس.

مصرع السائق وراكب وإصابة 8 آخرين

وأسفر الحادث عن مصرع سائق الميكروباص وأحد الركاب، بينما أُصيب 8 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة، حيث جرى انتشالهم من المياه ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

كما نجحت قوات الإنقاذ في استخراج السيارة من داخل المصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

"عدم توصيل مرافق".. توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
ماذا قالت ليلى علوي عن الجيل القديم والجديد من الفنانين؟
"سيارات أكل العيش"| شيفرولية الجامبو بحمولة 5.2 طن (أسعار ومواصفات)
شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
في جلسات مغلقة.. بدء محاكمة سعد لمجرد بتهمة "الاغتصاب"
