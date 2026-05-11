حادث مروع بطريق الواحات.. النيابة تحقق في تصادم سيارات نقل أسفر عن وفيات وإصابات | صور

كتب : صابر المحلاوي

03:10 م 11/05/2026 تعديل في 03:10 م
    حادث طريق الواحات (2)
    حادث طريق الواحات (4)
    حادث طريق الواحات (6)
    حادث طريق الواحات (5)
    حادث طريق الواحات (3)
    حادث طريق الواحات (7)

تباشر النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في حادث تصادم مروع شهده طريق الواحات، بعدما اصطدمت سيارة نقل تريلا بأخرى جامبو وسيارة ثالثة، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم عنيف بين 3 سيارات على طريق الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل التصادم

وتبين من الفحص الأولي وقوع تصادم بين سيارة نقل تريلا وأخرى جامبو وسيارة ثالثة، ما أدى إلى تهشم السيارات بشكل كبير.

ضحايا وإصابات

وأسفر الحادث عن مصرع مهندس كان يستقل إحدى السيارات، وطالب جامعي من قرية برنشت بمدينة العياط، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إجراءات النيابة

وتم إيداع جثماني المتوفين ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثمانين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

حزن في العياط

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة العياط عقب وفاة الطالب الجامعي، حيث وصفه الأهالي بأنه كان “شهيد لقمة العيش”، إذ كان يعمل بجانب دراسته لمساعدة أسرته، وشيع الأهالي جثمانه في جنازة مهيبة.

