واصلت وزارة الداخلية تنظيم فعاليات برنامج المعايشة لطلبة الجامعات داخل أكاديمية الشرطة، حيث أُقيم الملتقى الخامس بمشاركة عدد من الجامعات والجهات الشبابية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جامعات مشاركة وأنشطة متنوعة

شارك في البرنامج طلبة جامعات برج العرب التكنولوجية، والقاهرة الجديدة التكنولوجية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مدينة السادات، إلى جانب وفد من وزارة الشباب والرياضة.

تدريبات بدنية ومهارية

بدأت الفعاليات بإجراء كشف طبي على الطلاب المشاركين للتأكد من لياقتهم الصحية، ثم خضعوا لتدريبات بدنية ورياضية متنوعة مع طلبة الشرطة، شملت الدفاع عن النفس، السباحة، وقفزة الثقة، بما يعزز روح التعاون والعمل الجماعي.

تدريبات ميدانية ومحاكاة

كما شارك الطلاب في تدريبات المداهمات الأمنية داخل ميادين التدريب المتطورة بالأكاديمية، إضافة إلى التدريب على ركوب الخيل، وزيارات لميادين المحاكاة للتعرف على التعامل مع مسارح الجريمة.

توعية ثقافية وأمنية

تضمن البرنامج محاضرات توعوية حول المشروعات القومية، واستراتيجية وزارة الداخلية في حفظ الأمن، ومواجهة الشائعات، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها.

زيارة مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو

كما شملت الفعاليات زيارة إلى مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو، حيث تعرف الطلاب على منظومة الإصلاح والتأهيل الحديثة، والمركز الطبي، والمزارع والمصانع الإنتاجية، إلى جانب عروض فنية قدمها النزلاء.

دور الحماية المدنية

وشملت الجولة زيارة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية، للتعرف على دورها في حماية الأرواح والممتلكات، ومشاهدة عروض عملية لرجال الحماية المدنية.

ختام وتكريم

وفي ختام البرنامج، تم تكريم الطلاب المتميزين، تقديرًا لمشاركتهم وتفاعلهم، في إطار دعم بناء جيل واعٍ يقدر دور المؤسسات الأمنية في المجتمع.

