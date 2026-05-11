كشف الفنان محمد رمضان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمه الجديد "أسد"الذي أقامته الجهة المنتجة للعمل، عن تفاصيل هذه التجربة، كما تحدث عن كونه الأعلى أجرا، وكشف ملامح مشروعه الدرامي الجديد المقرر عرضه في رمضان 2027، وتجربته في مسلسل "الأسطورة".

نستعرض لكم أبرز تصريحات محمد رمضان خلال السطور التالية :

محمد رمضان يتحدث عن نجاح "الأسطورة"

تحدث محمد رمضان عن كواليس نجاح مسلسل "الأسطورة"، مؤكدا أنه حقق انتشارا جماهيريا واسعا وقت عرضه في موسم رمضان.

وقال رمضان، إن عرض المسلسل تزامن مع مباريات كأس أمم أوروبا، مضيفا: "الناس كانت بتسيب ماتشات كأس الأمم الأوروبية علشان تتفرج على رفاعي الدسوقي".

وأشار إلى أنه بعد "الأسطورة" حرص على تقديم شخصيات متنوعة، من بينها شخصية الضابط في مسلسل "نسر الصعيد"، مؤكدًا اهتمامه الدائم بردود فعل النقاد والصحفيين، وقال: "بحاول أرضي ضميري الفني وعمري ما تاجرت باللي بقدمه".

محمد رمضان يكشف تفاصيل مسلسله في رمضان 2027

وكشف رمضان أن مشروعه المقبل في الدراما التليفزيونية سيكون في رمضان 2027، من تأليف الكاتب أحمد مراد، موضحًا أنه أول عمل يكتبه مراد خصيصًا للتليفزيون.

وأضاف: "عندي مشروع سينمائي جديد مع محمد دياب أصعب من فيلم أسد 100 مرة، وكمان فيلم مع خالد دياب بصعوبة أسد".

محمد رمضان يتحدث عن كونه الأعلى أجرا

وأكد محمد رمضان أنه ضحى بالسينما والدراما لمدة 3 سنوات من أجل فيلم "أسد"، إيمانا منه بالمشروع.

وقال: "أكيد دي خسارة مادية، خصوصا إني الأعلى أجرا، لكن في النهاية أنا بصنع مكتبة سينمائية، والفيلم بيحكي قصة بطل ملحمي سلبت منه حريته".

محمد رمضان يرد على شائعات الإساءة لزملائه

نفى محمد رمضان ما يتردد بشأن تعمده إثارة الجدل أو إساءته لزملائه في الوسط الفني، قائلا: "اتقال عني كل حاجة، لكن عمر ما حد قال إني تعاملت بشكل وحش مع فني أو ممثل أو صحفي".

وأضاف: "أنا بقلع بدلة النجم داخل الاستوديو، والممثل زي أي فرد في العمل، من أول عامل البوفيه".

أحداث فيلم "أسد" وأبطاله

وتدور أحداث فيلم "أسد" في إطار تاريخي، حول عبد يدعى "أسد"، يعيش رحلة إنسانية معقدة بعد وقوعه في الحب، لتبدأ حياته في التغير وسعيه نحو الحرية.

الفيلم فكرة وإخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب، ويشارك في بطولته محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، عمرو القاضي، وعدد من الفنانين.

