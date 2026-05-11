أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم خبير بإحدى المدارس الثانوية الصناعية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامه بالتحرش اللفظي والجسدي بعدد من الطالبات، وتهديدهن بالرسوب مستغلًا سلطته الوظيفية.

بداية الواقعة داخل المدرسة

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن نيابة الرحمانية تلقت بلاغًا من الإدارة التعليمية المختصة، بشأن ما انتهت إليه اللجنة التي شكّلها مدير المدرسة فور علمه بتعرض إحدى الطالبات للتحرش الجسدي من المعلم.

وأوضح البيان أن اللجنة ضمت الأخصائيتين النفسية والاجتماعية ووكيلتي شؤون الطلبة والعاملين، وجميعهن من السيدات، بهدف توفير بيئة آمنة للطالبة للإدلاء بأقوالها.

شهادات الطالبات تكشف الوقائع

وأضافت التحقيقات أن عددًا كبيرًا من طالبات المدرسة أدلين بشهاداتهن بشأن تعرضهن لوقائع مماثلة، أو مشاهدتهن تلك الممارسات مع زميلاتهن، مؤكدات أنهن التزمن الصمت خوفًا من تهديدات المعلم بالرسوب في التقييمات العملية.

وعقب انتهاء أعمال اللجنة، جرى إخطار الإدارة التعليمية بالواقعة، مع إبعاد المعلم عن التدريس وإبلاغ النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

رسائل وإيحاءات جنسية

وكشفت التحقيقات الموسعة، التي باشرها وكيل النيابة عمر سلطان، بإشراف المستشار أحمد ليمونة مدير النيابة، عن إرسال المتهم رسائل نصية لطالبات عبر تطبيقات الهاتف المحمول، تضمنت عبارات وإيحاءات جنسية ومحتوى منافٍ للآداب العامة.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم طلب من بعض الطالبات إرسال صور شخصية أو الحضور منفردات إلى ورشة الكهرباء مقابل منحهن درجات الشق العملي، مهددًا إياهن بالرسوب حال رفض الاستجابة لرغباته.

اتهامات بانتهاك خصوصية الطالبات

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد كبير من الطالبات، اللاتي أكدن اعتياد المتهم ملامسة أجسادهن أثناء الشرح العملي، وإطلاق تعليقات تحمل إيحاءات جنسية على مظهرهن وملابسهن.

كما كشفت التحقيقات عن واقعة استيلاء المتهم على هاتف إحدى الطالبات بالقوة، وتهديده بالرد على اتصالات أسرتها لإيهامهم بوجود علاقة غير مشروعة، إلى جانب الإساءة لسمعة طالبة أخرى داخل الفصل الدراسي.

قرار عاجل من النيابة الإدارية

وفور انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع استمرار إبعاده عن أعمال التدريس.

وأكدت النيابة الإدارية أهمية تفعيل لائحة الانضباط المدرسي داخل المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الجرائم والحفاظ على الأدلة الرقمية لدعم سير التحقيقات.

