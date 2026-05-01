صانعة محتوى في التجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صانعة محتوى، بتهمة نشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

البداية عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشه للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي")، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

