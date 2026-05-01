أعلم قيمة المنافسة.. أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على الزمالك بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا اليوم على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في الدوري المصري "دوري نايل".

وعلى الرغم من تحقيق المارد الأحمر فوزا كبيرا على حساب غريمه التقليدي اليوم، إلا أن إدارة النادي قررت عدم التراجع في قرارتها السابقة، المتعلقة بخصم نسبة من عقود اللاعبين، بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية.

قرار من إدارة الأهلي بعد الفوز بثلاثية على الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لن يتم إلغاء قرار خصم 25% من عقود لاعبي الفريق، الذي كان تم اتخاذه في وقت سابق، بسبب تراجع نتائج الفريق".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 44 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل توقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة رقم 50، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

