مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

- -
16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
18:00

لوريان

جميع المباريات

إعلان

"بعد ثلاثية الزمالك".. هل تتراجع إدارة الأهلي عن العقوبات السابقة ضد اللاعبين؟

كتب : يوسف محمد

11:53 م 01/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك (10) (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك (11) (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك (13) (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك (12) (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك (16) (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك (14) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا اليوم على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في الدوري المصري "دوري نايل".

وعلى الرغم من تحقيق المارد الأحمر فوزا كبيرا على حساب غريمه التقليدي اليوم، إلا أن إدارة النادي قررت عدم التراجع في قرارتها السابقة، المتعلقة بخصم نسبة من عقود اللاعبين، بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية.

قرار من إدارة الأهلي بعد الفوز بثلاثية على الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لن يتم إلغاء قرار خصم 25% من عقود لاعبي الفريق، الذي كان تم اتخاذه في وقت سابق، بسبب تراجع نتائج الفريق".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 44 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل توقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة رقم 50، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

أعلم قيمة المنافسة.. أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على الزمالك بثلاثية

"رفقة كريم فؤاد".. محمد هاني يدعم لاعبي الأهلي من مدرجات ستاد القاهرة في مباراة القمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك الدوري المصري النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الفوز بمباراة القمة.. حفل زفاف شقيق محمد الدماطي عضو مجلس الأهلي -(صور)
مصراوي ستوري

بعد الفوز بمباراة القمة.. حفل زفاف شقيق محمد الدماطي عضو مجلس الأهلي -(صور)
أعلم قيمة المنافسة.. أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على الزمالك بثلاثية
رياضة محلية

أعلم قيمة المنافسة.. أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على الزمالك بثلاثية
ثلاثية أحلى من الدوري.. أول تعليق من لميس الحديدي على فوز الأهلي بالقمة
أخبار مصر

ثلاثية أحلى من الدوري.. أول تعليق من لميس الحديدي على فوز الأهلي بالقمة
توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
أخبار مصر

توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
القاهرة 34 درجة وأمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت
أخبار مصر

القاهرة 34 درجة وأمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران