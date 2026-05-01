أحالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، العاملين بمركزي شباب "أبيس 10" و"أبو صير"، إلى جانب العاملين بفرع شباب برج العرب، للتحقيق بالشؤون القانونية بسبب عدم الانضباط الإداري، فيما وجهت الشكر لـ20 مركز شباب آخر لالتزامها بمعايير العمل والنظافة.

جولات مفاجئة تكشف مخالفات إدارية

جاء ذلك خلال جولات ميدانية أجرتها وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، بمشاركة لجان المتابعة برئاسة قيادات المديرية والفروع الرياضية، وشملت 22 مركز شباب على مستوى المحافظة.

غلق مركز شباب "أبو صير" وإحالة العاملين للتحقيق

وشملت الجولة أحياء العجمي وغرب والعامرية وبرج العرب والمنتزه، حيث تبين خلال زيارة مفاجئة لمركز شباب "أبو صير" التابع لبرج العرب غلق المركز بالكامل، ما استدعى إحالة العاملين للتحقيق الفوري، مع توجيه إنذار لمجلس الإدارة بضرورة زيادة عدد الموظفين لضمان استمرار تقديم الخدمات.

كما رصدت اللجان وقائع عدم انضباط إداري بمركز شباب "أبيس 10" وفرع شباب برج العرب، وعلى إثر ذلك تقرر إحالة العاملين بهما للتحقيق.

استجابة لطلبات الطلائع بمركز شباب "أبو تلات"

والتقت الدكتورة صفاء الشريف بعدد من الطلائع المترددين على مركز شباب "أبو تلات" بحي العجمي، واستجابت لمطلبهم بتوفير مدرب كرة قدم لمرحلتين عمريتين، موجهة مجلس الإدارة بسرعة التنفيذ وإزالة الحشائش بالمركز.

كما تفقدت مركز شباب "كرموز" بحي غرب، ووجهت الشكر للجهاز الإداري ومجلس الإدارة لالتزامهم بالنظافة والانضباط.

متابعة شاملة لـ22 مركز شباب بالإسكندرية

وشملت الجولات متابعة مراكز شباب: أبو قير، الفضالي، الأنفوشي، الحرية، سموحة، أبيس 8، أبيس 1، الشلالات، النصر، العامرية، عبد القادر، المطار، العبور، خورشيد، الظاهرية، وفلسطين، حيث أكدت المتابعة انتظام العمل وتقديم الأنشطة بصورة لائقة في 20 مركزًا.

التأكيد على دور مراكز الشباب في بناء الإنسان

وأكدت وكيل الوزارة أن مراكز الشباب تمثل إحدى أهم المؤسسات المجتمعية الداعمة لبناء الإنسان المصري وتنمية مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، مشددة على أهمية رفع كفاءة المنشآت الرياضية وتقديم أفضل الخدمات للأعضاء.

تنفيذًا لتوجيهات الوزارة والمحافظة

وأوضحت أن الجولات والمتابعات الميدانية تأتي في إطار توجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بضرورة التواجد الميداني المستمر وتحسين مستوى الخدمات داخل المنشآت الشبابية والرياضية.