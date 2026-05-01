حبس 3 متهمات 15 يومًا في قتل رضيع

جددت جهات التحقيق بجنوب الجيزة الكلية، حبس المتهمات الثلاث "الجدة وشقيقتها وعمة الطفل" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل رضيع والشروع في قتل شقيقته بمركز الصف.

التحقيق مع 3 سيدات في جريمة قتل رضيع الصف والشروع في قتل شقيقته

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حبس المتهمات على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات لهن بقتل الطفل الرضيع والشروع في قتل شقيقته، عبر حقنهما بمواد سامة، مع ادعاء تعرضهما للدغ ثعبان.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمات بارتكاب الواقعة بدافع الغيرة من والدة الأطفال، بسبب خلافات أسرية ورغبتهن في إبعادها عن زوجها، بحسب ما جاء في أقوالهن.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة، حيث تبين أن الطفلة الأولى "رحمة" تعرضت لحقن بمواد خطيرة أدت إلى تدهور حالتها واستئصال جزء من أمعائها، بينما توفي الرضيع "رحيم" البالغ من العمر شهرًا واحدًا بعد حقنه بمادة كيميائية شديدة الخطورة، في محاولة لإخفاء الجريمة وإيهام الجميع بأنها نتيجة لدغات ثعابين.

وأوضحت التحريات أن الأسرة حاولت تضليل جهات التحقيق بادعاء تعرض الطفلين للدغات، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية والتقارير الأمنية الحقيقة، وتؤكد أن الإصابات ناتجة عن اعتداء مباشر باستخدام مواد سامة داخل المنزل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمات الثلاث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهن للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

