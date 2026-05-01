أُصيب 3 أشخاص، مساء الجمعة، في مشاجرة نشبت بينهم بقرية الشركة 8 التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بسبب خلافات الجيرة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

بلاغ أمني ووصول المصابين للمستشفى

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في مشاجرة باستخدام السلاح الأبيض إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

تفاصيل الإصابات

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين طرف أول يضم مزارعًا مسنًا ونجله، وطرف ثانٍ يضم مزارعًا مسنًا آخر، بسبب خلافات الجيرة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة "ن. ح"، 63 عامًا، بجروح في الكتف والعضد الأيمن، وإصابة نجله "م"، 20 عامًا، بجرح نافذ في منطقة الصدر إثر طعنة بمطواة، فيما أُصيب الطرف الثاني "ع. م"، 63 عامًا، بسحجات في منطقة الصدر.

نقل المصابين وبدء التحقيقات

وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحويل الشاب المصاب بطعنة نافذة في الصدر إلى مستشفى أسيوط الجامعي لسوء حالته الصحية وحاجته إلى رعاية طبية متقدمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.