أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين في الكونجرس، الجمعة، بأن حرب إيران قد انتهت، في خطوة تهدف إلى إخماد السجال السياسي حول ضرورة الحصول على تفويض للاستمرار في القتال.

كواليس قرار إنهاء حرب إيران

ووفقا لمجلة "بوليتيكو"، أوضح البيت الأبيض منطق في رسالة تزامنا مع وصول صراع الشرق الأوسط إلى المهلة القانونية البالغة 60 يوما، والتي يجب بموجبها وقف العمليات ما لم يصرح المشرعون باستخدام القوة العسكرية.

وجادل ترامب بأن وقف إطلاق النار مع طهران يوقف هذا العداد فعليا.

وكتب ترامب في رسالته: "لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ 7 أبريل 2026"، مشيرا إلى وقف إطلاق النار الذي مدده إلى أجل غير مسمى.

وأضاف: "إن الأعمال العدائية التي بدأت في 28 فبراير 2026 قد انتهت".

أبعاد صراع إيران وأمريكا القانوني

وتجنبت رسالة ترامب الموعد النهائي القانوني المحدد في الأول من مايو للحصول على موافقة أعضاء الكونجرس على مواصلة حرب إيران.

وكان من المقرر أن يمر هذا الموعد دون إجراء من جانب المشرعين الجمهوريين الملتزمين بقرار الرئيس الأمريكي.

ووفقا للمجلة، سعت الرسالة إلى تجنب معركة متصاعدة في الكونجرس، حيث يواجه ترامب احتمالية فقدان الدعم الجمهوري مع امتداد الحرب لشهرها الثاني دون استراتيجية خروج واضحة، غير أن هذا المنطق لم يلق قبولا لدى الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين يطالبون بإنهاء حرب إيران فور الوصول إلى هذا الحد الفاصل.

موقف المشرعين من حرب إيران

وسخر ترامب من المشرعين الذين يضغطون من أجل الحصول على تفويض، قائلا: "لا أعتقد أن ما يطلبونه دستوري.. هؤلاء ليسوا أناسا وطنيين"، مجادلا بأن الرؤساء السابقين لم يتبعوا قاعدة الـ60 يوما، واعتبروها غير دستورية.

في المقابل، أصبحت سوزان كولينز أول سناتور جمهوري يغير تصويته، مؤكدة أن المهلة ليست مجرد اقتراح بل هي مطلب قانوني.

ووصف السناتور الديمقراطي تيم كاين فكرة إعلان انتهاء حرب إيران دون سحب القوات بأنها "خاطئة تماما"، داعيا لمحاسبة الإدارة على هذا الانتهاك.

واقع الأرض في حرب إيران وأمريكا

وجاءت الرسالة وسط محادثات متعثرة واستمرار الحصار العسكري للموانئ الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، إنه قدم لإيران "مقترحا نهائيا"، معربا عن تشاؤمه من الوصول إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية التي وصفها بأنها "منقسمة".

ورغم إعلان انتهاء حرب إيران، لا تزال القوات الأمريكية موجودة في المنطقة، حيث يتمركز نحو 50 ألف جندي أمريكي.

وصرح مسؤولون في البنتاجون، بأن القوات لا تزال في حالة تأهب لاستئناف الهجمات إذا انهارت محادثات السلام، خاصة مع استمرار الحصار الرامي لفتح مضيق هرمز.

وأكد ترامب في رسالته للكونجرس، على أن التهديد الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة وقواتها لا يزال كبيرا، رغم ما وصفه بنجاح العمليات والجهود المستمرة لتأمين سلام دائم.